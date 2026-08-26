찌릿한 통증에 붉은 수포, 대상포진 의심…환자 5명 중 3명은 40~60대

◇피부에 붉은 발진이나 물집이 생기면 피부염을 먼저 떠올리기 쉽다. 하지만 발진과 물집이 신경을 따라 띠 모양으로 나타난다면 대상포진을 의심해 볼 필요가 있다. AI 생성 이미지

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[스포츠조선 장종호 기자] 더위와 피로가 이어지는 여름철, 몸 한쪽에서 이유 없이 찌릿하거나 화끈거리는 통증이 나타날 경우 대상포진을 의심해 볼 필요가 있다.

대상포진은 피부에 물집이 생긴 뒤에야 알아차리는 경우가 많지만, 실제로는 발진보다 통증이 먼저 나타나는 경우가 적지 않다.

초기 치료가 늦어지면 피부 병변이 사라진 뒤에도 수개월에서 수년간 통증이 지속되는 대상포진 후 신경통으로 이어질 수 있어 주의가 필요하다. 강동경희대학교병원 피부과 권순효 교수의 도움말로 대상포진의 원인, 증상, 치료법 등을 정리했다.

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◇환자 62%는 40~60대…여름철 환자, 겨울보다 26% 많아

대상포진은 어린 시절 앓았던 수두의 원인 바이러스인 수두-대상포진 바이러스가 몸속 신경절에 잠복해 있다가 다시 활성화되면서 발생한다. 평소에는 면역체계가 바이러스의 활동을 억제하지만, 나이가 들거나 과도한 스트레스와 피로가 누적되고 면역 기능이 떨어지면 바이러스가 다시 증식할 수 있다. 면역억제제를 복용하는 사람이나 면역력이 저하된 경우에도 발병 위험이 높아진다.

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건강보험심사평가원 통계에 따르면 지난해 국내 대상포진(질병코드 B02) 환자의 약 62%는 40~60대였다. 면역 기능이 떨어지기 쉬운 중장년층에 환자가 집중돼 있다.

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계절별로는 여름철에 증가하는 경향이 뚜렷하다. 2023년부터 2025년까지 월별 환자 수를 분석한 결과, 7~8월에 대상포진으로 병원을 찾은 환자는 1~2월보다 평균 약 26% 많았다.

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권순효 교수는 "대상포진은 중장년층에서 가장 많지만, 최근에는 만성피로와 스트레스에 시달리는 20~30대 환자도 자주 내원하고 있어 젊다고 안심해서는 안 된다"고 말했다.

◇통증 부위 따라 띠 모양 붉은 반점·수포…몸살·장염 등으로 오인도

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대상포진은 피부 발진보다 통증이 먼저 나타나는 경우가 많다.

몸 한쪽이 찌릿하거나 콕콕 쑤시는 느낌으로 시작해 칼로 베는 듯하거나 전기가 흐르는 듯한 느낌, 화끈거림으로 이어지기도 한다. 미열·오한·근육통·피로감 등이 동반되기도 해, 감기몸살이나 장염 등 다른 질환으로 오인하기 쉽다. 증상은 보통 2~5일간 지속되며, 이후 통증 부위를 따라 붉은 반점과 수포가 띠 모양으로 나타난다. 수포는 10~14일에 걸쳐 고름이 차면서 탁해지고 딱지로 변한다.

피부 병변이 호전돼도 손상된 신경이 충분히 회복되지 않으면 후유증으로 이어질 수 있다. 대표적인 후유증은 '대상포진 후 신경통(Postherpetic Neuralgia, PHN)'이다. 바늘로 찌르는 듯한 통증이나 벌레가 기어가는 듯한 이상감각이 나타날 수 있으며, 특히 옷이나 머리카락이 스치는 가벼운 자극에도 극심한 통증을 느끼는 이질통이 가장 특징적인 증상으로 꼽힌다. 통증은 수개월에서 수년간 지속될 수 있고, 수면장애와 우울감을 동반해 삶의 질을 크게 떨어뜨릴 수 있다. 이러한 신경통은 △고령층일수록 △면역저하자일수록 △안면부에 발생한 경우일수록 △초기 통증이나 발진이 심할수록 △항바이러스 치료가 늦어질수록 발생 위험이 높다.

◇백신 접종이 가장 효과적인 예방책…골든타임 놓치지 말아야

치료에서는 무엇보다 시기를 놓치지 않는 것이 중요하다. 항바이러스제는 일반적으로 발진이 발생한 뒤 가능한 한 이른 시기에, 특히 72시간 이내에 투여하는 것이 권장된다. 조기에 치료하면 바이러스 증식을 억제하고 피부 병변의 회복과 급성 통증 완화에 도움을 줄 수 있다.

급성기 통증이 심한 경우에는 환자의 상태에 따라 진통제 등을 사용하며, 신경병증성 통증에는 항경련제나 일부 항우울제 등이 활용될 수 있다. 증상이 심하거나 약물치료만으로 충분한 효과를 얻기 어려운 경우엔 신경차단술 등을 시행하기도 한다.

대상포진을 예방하는 가장 효과적인 방법은 예방접종이다. 백신 종류에 따라 50세 이상 성인 또는 성인 면역저하자에게 접종이 권고된다. 대상포진 예방 효과는 약 98%, 대상포진 후 신경통 예방 효과는 약 90%에 달하는 것으로 알려져 있다. 재발 위험이 있는 질환인 만큼 과거에 앓았더라도 접종을 하는 것이 좋다. 단, 과거에 대상포진 병력이 있다면 전문의와 상담 후에 접종해야 한다.

평소 충분한 수면과 균형 잡힌 식사, 규칙적인 운동을 통해 건강 상태를 관리하고 과도한 스트레스와 피로가 쌓이지 않도록 하는 것도 도움이 된다. 발병 후에는 피부 병변을 긁거나 자극하지 않도록 주의하고, 2차적인 세균 감염이 발생하지 않도록 피부를 청결하게 관리해야 한다.

권순효 교수는 "많은 환자가 피부 수포에만 집중해 연고만 바르다가 항바이러스제 투여 골든타임을 놓치곤 한다"며 "몸 한쪽에 원인 모를 통증이나 띠 모양의 발진이 나타나면 지체하지 말고 병원을 방문해야 한다"고 당부했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com