[SC 헬스칼럼] 시력교정, 난시 해결 잘해야 만족도 높다

난시는 동그란 각막이 럭비공 모양으로 변형돼 물체를 명확히 볼 수 없는 굴절이상이다.

사물이 흐리거나 두 개로 겹쳐 보이고, 상이 출렁거려 어지럼증이나 두통을 동반하기도 한다. 난시가 심한 경우에는 시력교정 수술을 결정할 때 특히 신중해야 한다. 수술 자체가 불가능하거나 각막을 깎는 양이 늘어나면서 예상치 못한 후유증으로 이어질 수 있기 때문이다.

시력교정술은 레이저로 각막의 굴절률을 조정하는 수술이다.

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시력이 나쁠수록 각막 절삭량은 늘어나는데, 근시에 심한 난시까지 동반되면 근시만 있을 때보다 절삭량이 최대 20~30% 늘어날 수 있다. 각막을 많이 깎을수록 각막 상피의 신경 손상이 커지고 안압을 견디는 힘도 약해진다. 그 결과 각막확장증이나 원추각막 같은 안질환의 위험이 높아지고, 안구건조증과 빛 번짐 증상도 심해질 수 있다.

문제는 근시 교정을 원하는 사람들 중 난시를 동반한 경우가 상당히 많다는 점이다.

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실제로 본원에서 스마일수술로 근시 교정을 받은 환자를 조사한 결과 10명 중 7~8명이 난시를 동반하고 있었다. 가벼운 난시라면 근시 교정과 동시에 레이저로 함께 해결할 수 있다. 하지만 -4디옵터가 넘는 심한 난시는 별도의 판단이 필요하다. 가장 안정적인 시력교정술로 꼽히는 스마일라식, 스마일프로 조차 -5디옵터를 넘으면 안전성과 정확도, 부작용 위험 때문에 수술이 불가능할 수 있다.

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심한 난시가 동반됐다면 난시교정 수술로 난시를 먼저 줄인 뒤 스마일수술로 근시를 교정하는 단계적 병합 수술이 더 안전하고 정확하다. 난시교정술은 각막을 깎지 않고 미세나이프로 각막 주변부를 살짝 절개해 인장력을 조절함으로써 찌그러진 각막 모양을 바로잡는 수술이다. 각막 중심부 손상이 없고 각막을 최대 52%까지 보존할 수 있다는 장점이 있다.

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다만 난시교정 후 스마일을 진행하기까지는 일정 기간의 안정기가 필요하다. 시간이 다소 걸리더라도 눈의 손상을 최소화할 수 있는 방법을 선택하는 것이 바람직하다.

각막이 얇거나 절삭량이 많아지는 초고도근시처럼 레이저 시력교정술 자체가 어려운 경우에는 일반적으로 ICL, 즉 안내렌즈삽입술을 시행한다. 심한 근시에 난시까지 동반됐다면 이 역시 난시교정술과 ICL을 함께 진행하는 병합수술로 안정적인 시력 회복이 가능하다. 난시교정술로 찌그러진 각막 모양을 먼저 바로잡고, 근시교정용 ICL로 시력을 되찾는 방식이다.

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난시 도수를 미리 줄여두기 때문에 눈 안에 삽입하는 렌즈의 두께도 얇아진다. 난시교정용 특수 렌즈인 토릭ICL을 사용할 수도 있지만, 눈을 비비거나 부딪혔을 때 렌즈가 눈 안에서 돌아가면서 교정 효과가 떨어질 우려가 있다. 개인 맞춤 렌즈 제작에 시간이 오래 걸리고 비용도 비싼 편이라는 점도 고려할 부분이다.

결국 시력교정 수술의 만족도는 근시뿐 아니라 난시를 얼마나 정확하게 해결하느냐에 달려 있다. 자신의 눈 상태에 맞는 교정 순서와 방법을 전문의와 충분히 상담한 뒤 결정하는 것이 안전하고 만족스러운 결과로 이어지는 길이다.

도움말=온누리스마일안과 김지선 원장