5일간 물에 잠긴 나무 붙잡고 버틴 남성…홍수 속 기적 생존

사진출처=힌두스탄타임스

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[스포츠조선 장종호 기자] 인도에서 홍수에 휩쓸려 실종됐던 30대 남성이 물에 잠긴 나무를 붙잡고 5일을 버틴 끝에 극적으로 구조됐다.

남성은 구조 당시 손과 다리가 떨릴 정도로 심하게 쇠약해져 있었던 것으로 전해졌다.

힌두스탄타임스 등 현지 매체들에 따르면 지난 18일(현지시각) 인도 오디샤주 바드락 지역 발리파타나 마을에 사는 수난다 베헤라(35)는 홍수가 발생하면서 거센 물살에 휩쓸려 실종됐다.

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마을 주민들은 그가 사라진 뒤 여러 차례 수색에 나섰지만 쉽게 찾지 못했다. 시간이 지나면서 생존 가능성에 대한 희망도 점점 희미해졌다.

그러던 중 물에 잠긴 들판을 배를 타고 지나던 주민들이 물에 잠긴 야자나무에 매달려 있는 사람을 발견했다. 가까이 다가가 확인한 결과 실종됐던 베헤라였다. 그는 간신히 얼굴만 물 밖으로 내민 상태였다.

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신고를 받고 출동한 구조대는 베헤라를 안전하게 구해 병원으로 이송했다.

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다만 구조 당시 베헤라는 극도로 쇠약해진 상태였다. 구조대 관계자는 그의 손과 다리가 떨리고 있었다고 설명했다.

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그는 5일 동안 물에 잠긴 야자나무를 붙잡고 버티면서 아무것도 먹지 못했던 것으로 전해졌다.

주민들은 그가 살아온 것 자체가 기적이라며 극한 상황에서도 생존에 대한 강한 의지 덕분에 살 수 있었을 것이라고 말했다.

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장종호 기자 bellho@sportschosun.com