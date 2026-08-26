"임신 준비·임신 중 이유로 정신질환 약 무조건 끊으면 안 돼"

[스포츠조선 장종호 기자] 인제대학교 일산백병원 산부인과 한정열 교수가 사단법인 임산부약물정보센터·마더세이프와 함께 임신을 준비하거나 임신·수유 중인 여성의 정신질환 치료와 약물 사용에 대한 올바른 정보를 담은 소책자 '임산부의 정신질환 치료, 약을 어떻게 하면 안전하게 사용할 수 있나요?'를 발간했다.

책자에는 ▲임신 관련 주요 정신질환 ▲정신질환 치료약물 ▲임신 중 약물 상담 사례 ▲정신질환 치료제의 태아 기형 발생 위험 등을 일반인이 이해하기 쉽게 담았다.

소책자 감수에는 일산백병원 정신건강의학과 이승환 교수와 국립중앙의료원 김일동 산부인과 전문의가 참여했다.

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최근 국내 우울증 환자가 증가하면서 임신을 준비하거나 임신 중인 여성의 정신질환과 약물치료에 대한 정확한 정보의 중요성도 커지고 있다. 국내 우울증 환자는 최근 5년간 연평균 7.4% 증가해 110만 명을 넘었다.

특히 20~40대 여성에서 증가세가 두드러지고 있다. 우울증뿐만 아니라 불안장애, 수면장애, 양극성장애, 조현병, 주의력결핍 과잉행동장애(ADHD) 등 다양한 정신질환을 고려하면 임신을 준비하거나 임신 중 정신건강과 약물치료에 대한 정확한 정보 전달이 중요해지고 있다.

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한정열 교수는 "임신을 준비하거나 임신 중이라는 이유만으로 정신질환 치료를 중단하거나 약물 복용을 임의로 결정해서는 안 된다"며 "약물의 위험성뿐 아니라 질환을 치료하지 않았을 때 산모와 태아에게 미칠 수 있는 위험도 함께 고려해야 한다"고 말했다.

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이어 "정확한 진단을 바탕으로 치료가 필요한 경우에는 의료진과 상의해 적절한 약물 종류와 용량을 선택하고, 산모와 태아의 건강을 함께 살피는 것이 중요하다"고 강조했다.

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이번 소책자는 전국 보건소와 임신 관련 병원 및 단체 등에 제공해 임신·수유 중 정신질환 치료와 약물 사용에 대한 올바른 정보를 확산하는 데 활용할 예정이다.

한정열 교수는 모체태아의학 권위자로, 캐나다 토론토대학교 마더리스크프로그램에서 연수한 이후 모체태아독성학을 전문적으로 연구해 왔다. 또한 한국마더세이프상담센터를 20년 이상 이끌며 임신 중 약물 사용에 대한 상담과 교육을 지속하고 있다.

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장종호 기자 bellho@sportschosun.com