"온라인에서 화분 구입 후 뱀 4마리 출몰"…흙에서 알도 발견

사진출처=웨이보, 도시쾌보

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[스포츠조선 장종호 기자] 온라인에서 화분을 구입한 후 매장 안에서 뱀이 잇따라 발견됐다는 주장이 나와 충격을 주고 있다.

신고자는 처음에는 젓가락 굵기의 작은 뱀이 발견됐지만 약 보름 뒤 또다시 뱀이 나타나면서 불안감을 호소하고 있다.

도시쾌보 등 중국 매체들에 따르면 베이징에서 마사지숍을 운영하는 고 모씨는 최근 SNS에 "매장에서 계속 뱀이 나타나 잠도 제대로 자지 못하고 일도 제대로 할 수 없다"는 내용의 글을 올렸다.

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그녀는 8월 3일 오후 9시 30분쯤 처음 뱀을 발견했다고 주장했다.

매장에 갑자기 뱀이 나타나자 고씨는 깜짝 놀라 의자를 밟고 밖으로 뛰쳐나갔다.

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직원들과 손님들까지 나서 매장 곳곳을 살핀 결과, 구석에 있는 뱀을 발견했다.

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상가 관리원이 달려와 빗자루를 이용해 뱀을 바구니에 넣은 뒤 유리병으로 옮겨 안전하게 풀어준 것으로 전해졌다.

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고씨에 따르면 당시 발견된 뱀은 젓가락 정도의 굵기에 길이는 약 20㎝에 불과한 작은 뱀이었다.

문제는 이것으로 끝나지 않았다.

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고씨는 15일 정도 지난 뒤 또다시 매장에서 뱀을 발견했다고 주장했다.

지난 20일 오전 10시 25분쯤 위층과 아래층을 연결하는 계단 뒤에 뱀이 있었다는 것이다.

또다시 관리원들이 현장에 와 뱀을 잡아 밖으로 옮겨 풀어줬다.

두 번째로 발견된 뱀 역시 첫 번째 뱀과 비슷한 크기였던 것으로 알려졌다. 이후에도 두 마리가 더 발견돼 고씨는 경악을 했다.

고씨는 잇따른 뱀 출몰의 원인으로 지난 7월 중순 온라인에서 59.8위안(약 1만 2000원)을 주고 구매한 고무나무 화분을 의심하고 있다.

실제 출동한 소방관들은 화분 안 흙에서 뱀 알로 보이는 물체를 발견하기도 했다.

이에 고씨는 판매자 측에 환불을 요구했지만 사실상 거부를 당했다고 주장했다. 오히려 판매자가 뱀을 없애기 위한 약품을 직접 구입하라는 취지로 안내했다고 전했다.

결국 그녀는 소비자 민원을 제기했고 현재 담당 부서가 조사에 착수한 것으로 전해졌다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com