브라운, 12년 만에 플래그십 전기면도기 세대교체...3세대 ‘네보’ 출시

제공=한국P&G

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남성들의 자기관리가 일상화되면서 전기면도기 선택 기준이 단순한 절삭력에서 피부에 닿는 감촉과 사용 편의성, 디자인 등 종합적인 사용 경험으로 확대되고 있다.

매일 사용하는 퍼스널 그루밍 제품인 만큼 소재와 내구성은 물론 디자인의 완성도와 심미성까지 중요하게 고려하는 소비자도 늘고 있다.

이 같은 시장 흐름 속에서 독일 명품 소형 가전 브랜드 브라운이 12년 만에 플래그십 전기면도기의 세대교체에 나섰다.

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한국P&G 브라운은 최근 3세대 플래그십 전기면도기 '네보'를 출시했다고 밝혔다.

1세대가 간편함, 2세대가 절삭력에 초점을 맞췄다면 3세대 '네보'는 부드러움과 정교함을 동시에 구현하는 '실크 쉐이빙' 기술을 앞세워 면도의 전반적인 경험을 높이는 데 초점을 맞췄다.

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'네보'는 포일과 피부의 접촉 면적을 최소화해 피부 위를 미끄러지듯 부드럽게 움직이는 것이 특징이다.

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브라운 제품 최초로 상어 피부에서 영감을 받은 미세 엠보싱 구조의 '초저마찰 실크 글라이드 포일'을 적용해 기존 옵티포일 대비 피부 마찰을 최대 24% 낮췄다.

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여기에 4가지 커팅 요소가 작동하는 '콰트로 실크 커팅' 기술을 적용해 다양한 방향과 길이의 수염을 피부 표면 아래 최대 -0.12mm까지 밀착 면도할 수 있도록 했다.

수염 밀도를 실시간으로 감지하는 '네보 센스'도 탑재해 보다 균일하고 정교한 면도를 돕는다.

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디자인과 사용 편의성도 한 단계 진화했다.

'네보'에는 부식과 고온에 강한 스테인리스 스틸 316L 소재를 하이드로포밍 공법으로 성형한 일체형 바디가 적용됐으며, 고급스러운 외관과 내구성을 동시에 구현했다는 설명이다.

제품 상태를 한눈에 확인할 수 있도록 배터리와 세척, 날망 상태 등을 보여주는 디스플레이를 탑재했으며, '7 in 1 스마트케어 센터'를 통해 세척과 건조, 윤활, 충전 등 면도기 관리 과정도 자동화했다.

브라운은 이번 신제품에 자사의 100년 이상 이어온 기술 혁신과 디자인 철학을 집약했다.

브라운의 전 수석 디자이너이자 산업 디자인계의 거장 디터 람스가 정립한 간결하고 기능에 충실한 디자인 원칙은 인체공학적 설계와 정밀한 엔지니어링을 통해 현재까지 브라운 제품에 이어지고 있다.

브라운과 비너스의 디자인 및 기술 커뮤니케이션 디렉터 벤자민 윌슨은 '네보' 개발 배경에 대해 "브라운에서 혁신은 단순히 아름다운 제품을 만드는 데 그치지 않는다"며 "디자인과 기술이 서로 영향을 주고받으며 더 나은 사용 경험을 만들어가는 과정"이라고 설명했다.

제공=한국P&G

'네보' 출시와 함께 배우 공유를 새로운 브랜드 모델로 발탁해 세련되고 신뢰감 있는 이미지와 오랜 기간 정상급 배우로 사랑 받아온 공유와 함께 브라운이 추구하는 프리미엄 면도 경험과 브랜드 가치를 소비자에게 전달한다는 계획이다.

모델 발탁 후 첫 공식 행사로 지난 20일 서울 성수동에서 '브라운 신제품 네보 언팩 이벤트'를 개최했다.

현장에는 브랜드 헤리티지를 테마로 주요 제품과 기술을 살펴볼 수 있는 공간을 비롯해 '네보'의 내구성과 부드러움을 직관적으로 보여주는 디스플레이 및 포토존, 제품을 직접 경험할 수 있는 체험존 등이 마련됐다.

브라운 관계자는 "'네보'는 완벽한 밀착 면도부터 피부의 편안함, 사용 후 관리까지 면도의 전 과정을 프리미엄 경험으로 완성한 차세대 전기면도기"라며 "브라운의 100년 기술력과 디자인 철학을 집약한 신제품 '네보'를 직접 경험하며 기존 면도와는 다른 차원의 부드러움과 정교함을 느껴보길 바란다"고 말했다.