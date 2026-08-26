30대 여배우, 日 국보 문화재에 기름 뿌린 혐의 체포

사진출처=페이스북, 아사히TV

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 장종호 기자] 대만 연예인이 일본의 국보 문화재에 기름 성분의 액체를 뿌린 혐의로 체포됐다.

대만 매체 TVBS와 일본 매체 아사히TV 등에 따르면 일본 나라현 경찰은 나라시의 세계유산인 약사사(藥師寺)에서 국보 '불족석(佛足石)'에 액체를 뿌려 오염시킨 혐의로 대만 출신 인플루언서·여배우 우슝(본명 차이이전, 39)을 체포했다. 경찰은 문화재보호법 위반 혐의를 적용했다.

해당 불족석은 돌 위에 발바닥 모양을 새기고, 그 안에 불교적 상징 문양(만자, 연꽃, 법륜 등)을 장식한 일본의 국보급 문화재다.

Advertisement

일본 경찰에 따르면 우슝은 지난 4월 6일 약사사 전시실에 있던 국보 불족석에 기름으로 추정되는 액체를 뿌린 혐의다. 경찰은 현장에 설치된 방범카메라 영상을 분석해 용의자를 특정했다. 우슝은 사건 다음 날 일본을 떠났다가 지난 8월 22일 다시 일본에 입국했고, 경찰은 간사이국제공항에서 그녀를 체포했다.

경찰 조사에서 우슝은 혐의를 인정한 것으로 알려졌다. 그녀는 "감동하게 되면 기름을 뿌리고 기도하기 때문에 불족석에도 기름을 뿌렸던 것 같다"는 취지로 진술한 것으로 전해졌다.

Advertisement

문제가 된 액체에서는 화장품과 스킨케어 제품 등에 사용되는 무색투명한 성분인 글리세린이 검출됐다.

Advertisement

경찰에 체포됐을 당시 그녀 이름이 '차이이전'이라고 알려졌지만, 대만 매체들은 배우 우슝이라고 전하고 있다.

Advertisement

논란이 커지자 우슝의 매니저는 24일 공식 입장을 내놨다.

매니저는 현재로서는 우슝과 직접 연락할 수 없는 상황이라고 밝혔다. 가족과 일본 현지 변호사를 통해 상황을 파악하고 있지만 확보된 정보가 제한적이어서 사건의 구체적인 내용이나 언론 보도에 대해 대신 설명하거나 답변하기 어렵다는 입장이다.

Advertisement

한편 약사사의 불족석은 석가모니의 발자국을 돌에 새긴 문화재로, 일본 현존 불족석 가운데 가장 오래된 것으로 알려져 있다. 일본 경찰은 이번 사건과 관련해 우슝이 과거 다른 장소에서도 기도를 목적으로 비슷한 행동을 했다는 취지의 진술을 확보한 것으로 전해져 추가 피해 여부도 확인하고 있다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com