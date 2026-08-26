우리아이들의료재단, 대한소아청소년과학회 발전기금 전달…'미래 의료인재 양성' 협력

[스포츠조선 장종호 기자] 우리아이들의료재단(이사장 정성관)은 소아청소년 건강 증진과 학술·연구 발전을 지원하기 위해 지난 24일 대한소아청소년과학회 회의실에서 발전기금 전달식을 진행했다고 밝혔다.

이날 전달식에는 정성관 이사장과 남성우 CTO, 백정현 CMO(우리아이들병원장), 김민상 CSO, 이진철 CCO 등 우리아이들의료재단 주요 관계자가 참석했으며, 대한소아청소년과학회에서는 김한석 이사장, 박경배 회장, 이영목 이사(재무위원장), 임병찬 이사(총무위원장)가 자리를 함께했다.

'미래동행기금'은 저출생과 전공의 지원 감소 등으로 소아청소년과가 유례없는 어려움을 겪고 있는 지금, 오히려 미래 세대를 위한 투자를 멈추지 않겠다는 뜻을 담아 마련됐다. 기금은 소아청소년과를 선택한 후배 의료인들이 안정적으로 성장할 수 있도록 학술·연구 활동과 미래 의료인재 양성 등 학회의 공익적 사업에 활용될 예정이다.

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대한소아청소년과학회는 그간 학술대회, 진료지침 개발, 연구 지원 등을 통해 국내 소아청소년 건강 증진을 이끌어왔다. 보건복지부 지정 서울시 유일의 소아청소년 전문병원인 우리아이들의료재단 역시 체계적인 진료를 넘어 연구, 학술활동, 의대생 실습 등 인재 양성에 힘써왔으며, 이번 기부는 이러한 활동의 연장선에서 소아청소년 의료의 내일을 학회와 함께 준비하겠다는 의지를 담고 있다.

정성관 우리아이들의료재단 이사장은 "소아청소년과가 어려운 시기를 지나고 있지만, 이럴 때일수록 아이들을 진료할 다음 세대를 준비하는 일을 미룰 수 없다"며 "이 기금이 소아청소년 의료의 길을 걷는 후배들에게 작은 밑거름이 되고, 학회와 함께 미래를 걸어가는 출발점이 되기를 바란다"고 밝혔다.

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김한석 대한소아청소년과학회 이사장은 "뜻깊은 결정에 감사드리며, 후배 의료진이 진료와 연구에 전념할 수 있는 환경을 만들고 튼튼한 소아의료체계를 지켜나가는 데 최선을 다하겠다"고 전했다.

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한편, 양 기관은 이번 전달식을 계기로 의료 현장과 학계 간의 연대를 강화하고, 아이들의 건강한 미래와 소아청소년 의료인재 양성을 위해 지속해서 협력해 나갈 방침이다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com