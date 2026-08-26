요아정, 투바투 협업 'Pick your TXT' 신메뉴 5종 선보여

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요아정은 그룹 투모로우바이투게더와 협업한 'Pick your TXT' 신메뉴 5종을 출시한다고 26일 밝혔다.

요아정에 따르면 신메뉴 5종은 투바투 멤버별 취향을 반영한 게 특징이다. 수빈 PICK, 연준 PICK, 범규 PICK, 태현 PICK, 휴닝카이 PICK 등으로 멤버가 선호하는 토핑과 재료를 조합해 메뉴마다 다른 맛과 콘셉트를 구현했다. 요아정은 신메뉴 출시와 함께 팬들을 겨냥한 이벤트도 진행한다. 협업 메뉴를 1개 주문하면 해당 메뉴를 선택한 멤버의 한정판 미공개 미니 포토카드 1종을 제공한다. 2개를 주문하면 해당 멤버 포토카드 2종에 더해 투바투 단체컷 미니 포토카드 1종을 추가로 받을 수 있다. 신메뉴는 전국 요아정 오프라인 매장과 주요 배달 앱에서 판매된다. 미니 포토카드는 준비된 수량이 소진될 경우 행사가 조기 종료될 수 있다.

요아정 관계자는 "투바투 멤버가 직접 참여해 각자의 취향을 담아 만든 메뉴인 만큼 팬들에게 더욱 특별하게 느껴질 것으로 기대한다"고 말했다.

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김세형 기자 fax123@sportschosun.com