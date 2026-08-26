푸틴 "우크라이나 드론 못 막으면 기업 자산 넘겨라"…러시아 민간기업에 초강수

푸틴 러시아 대통령 AP연합뉴스

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[스포츠조선 장종호 기자] "드론 못 막으면 기업 자산 넘겨라."

블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 우크라이나군의 드론 공격으로부터 주요 시설을 제대로 보호하지 못하거나 공격 이후 신속하게 복구하지 못한 민간기업에 대해 국가가 일시적으로 경영권을 행사할 수 있도록 하는 조치를 내놨다.

우크라이나의 러시아 본토 공격이 정유공장과 항만, 물류시설 등 핵심 산업시설로 확대되는 가운데 러시아 정부가 민간기업에 방어 책임을 사실상 떠넘기는 모양새다.

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AP통신과 데일리메일 등 외신들에 따르면 푸틴 대통령은 24일(현지시각) 중요 기반시설의 소유주가 드론 공격에 대한 충분한 방어 조치를 취하지 않았거나 피해를 입은 시설을 제때 복구하지 못할 경우 국가가 해당 시설을 일시적으로 관리할 수 있도록 하는 대통령령에 서명했다. 적용 대상에는 에너지·산업·통신·교통·물류 분야의 주요 시설 등이 포함된다.

이번 조치는 최근 우크라이나가 러시아의 석유 정제시설과 항만, 대형 물류시설 등을 겨냥한 장거리 드론 공격을 잇따라 감행하고 있는 상황에서 나왔다.

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러시아 정부는 이번 조치에 대해 "사실상 국유화"라는 지적을 반박하고 있다.

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데니스 만투로프 러시아 제1부총리는 이번 대통령령이 기업의 소유권을 국가로 이전하거나 국유화하는 것을 의미하지 않는다고 강조했다.

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만투로프 부총리는 또 이 같은 권한이 광범위하게 사용되는 것은 아니며, 최고위급에서 개별 사안을 신중하게 검토해 제한적으로 결정할 것이라고 밝혔다.

한편 우크라이나는 올해 들어 러시아의 석유 정제시설과 연료 저장시설을 집중적으로 공격해 왔다. 러시아의 정유 능력을 떨어뜨리고 연료 공급에 차질을 일으켜 전쟁 수행 능력과 경제에 압박을 가하려는 전략으로 풀이된다. 최근에는 정유시설뿐 아니라 전자상거래 업체의 대형 물류센터 등 민간 경제시설까지 공격 대상이 확대되는 양상이다.

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장종호 기자 bellho@sportschosun.com