B필러 없애고 '온돌' 넣었다…외신 홀린 제네시스 GV90

제네시스 GV90 네오룬 외장. 사진제공=제네시스

제네시스 GV90 테크브리프 현장. 사진제공=제네시스

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제네시스의 첫 대형 플래그십 전기 스포츠유틸리티차(SUV) GV90이 세계 최초로 적용한 B필러 없는 코치도어와 한국적 디자인으로 해외 주요 자동차 매체의 주목을 받았다.

제네시스는 지난 19일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 세계 최초로 공개한 'GV90'과 최상위 모델 'GV90 네오룬'에 대해 북미·유럽 주요 매체의 호평이 이어지고 있다고 26일 밝혔다.

특히 앞뒤 문이 마주 보며 열리는 '네오룬 아치 게이트'가 주목받았다. GV90 네오룬은 차체 중앙의 고정된 B필러를 없애면서도 앞뒤 문을 각각 독립적으로 여닫을 수 있도록 설계했다.

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미국 자동차 전문매체 모터트렌드는 "혁신적인 듀얼 모션 힌지와 히든 B필러, 히든 롤케이지를 더해 독립적으로 여닫을 수 있는 코치도어를 완성했다"고 평가했다. 더 드라이브도 B필러 없이 앞뒤 문을 동시에 또는 독립적으로 열 수 있다는 점을 특징으로 꼽았다.

한국적 미학을 반영한 디자인과 실내도 관심을 끌었다. 영국 오토 익스프레스는 GV90의 둥글고 간결한 외관이 한국의 달항아리를 연상시킨다고 평가했다. 실내에 적용된 천연 우드 베니어와 복사열 바닥 난방 시스템에 대해서는 한국 전통 온돌을 떠올리게 한다고 소개했다.

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탑기어는 GV90의 실내를 "프라이빗 아트 갤러리의 분위기"라고 표현했고, 카앤드라이버는 천연 우드 베니어 플로어와 정차 시 180도 회전하는 스위블 시트 등에 주목했다.

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제네시스 브랜드에 대한 평가도 이어졌다. 포브스는 "지난 10년간 제네시스는 한국적 감성으로 럭셔리를 새롭게 정의하며 프리미엄 자동차 시장에서 입지를 다져왔다"고 평가했다. 모터트렌드는 GV90이 캐딜락과 레인지로버 등 기존 럭셔리 브랜드와 경쟁하려는 제네시스의 새로운 플래그십이라고 소개했다.

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GV90에는 네오룬 아치 게이트를 비롯해 전복 사고에 대비한 루프 에어백과 전기차 전용 eMP 플랫폼 등이 적용됐다. 제네시스는 GV90을 앞세워 글로벌 럭셔리 전기차 시장 공략을 확대할 계획이다.

문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com