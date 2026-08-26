비행기 바퀴칸에서 숨진 남성 발견…"저체온·저산소증으로 사망"

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 여객기의 바퀴칸에서 숨진 채 발견된 남성의 사인이 밝혀졌다.

부검 결과 남성은 저체온증과 저산소증으로 인한 심정지가 발생해 숨진 것으로 조사됐다.

데일리메일 등 외신들에 따르면 모로코 탕헤르에서 출발해 지난 6월 16일(현지시각) 오전 11시 30분쯤 영국 런던 개트윅공항에 도착한 에어 아라비아 항공기 랜딩기어 수납공간에서 한 남성이 숨진 채 발견됐다.

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검시에서 공개된 부검 결과에 따르면 남성의 사망 원인은 심정지였으며, 저산소증과 저체온증이 함께 확인됐다.

검시관은 항공기 랜딩기어 수납공간 내부가 비행 중 극도로 추웠을 가능성이 있고 산소 역시 부족했을 것으로 설명했다.

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항공기의 랜딩기어 수납공간은 여객기가 고도를 높이면 외부의 차가운 공기에 직접 노출되는 데다 일반적인 객실과 달리 승객을 위한 난방과 산소 공급 시스템이 마련돼 있지 않다. 따라서 이 공간에 사람이 숨어 장시간 비행할 경우 저체온증과 저산소증 등으로 생명이 위태로워질 수 있다.

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다만 남성이 어떻게 항공기에 접근해 랜딩기어 수납공간까지 들어갔는지는 아직 밝혀지지 않았다. 또한 그의 이름, 나이 등 기본적인 신원은 확인되지 않았다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com