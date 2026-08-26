현대차, 신차 100종 승부수…2030년 555만대·영업이익률 9% 목표

호세 무뇨스 현대차 대표이사(CEO·사장)가 '2026 CEO 인베스터 데이'에서 중장기 사업 전략을 설명하고 있다. 사진제공=현대차그룹

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현대자동차가 글로벌 경쟁 심화와 지정학적 불확실성에도 2030년 글로벌 판매 555만대 목표를 유지한다. 2030년까지 100종 이상의 신차를 출시하고 글로벌 생산능력을 127만대 늘리는 한편, 수익성 개선을 통해 영업이익률을 9% 이상으로 끌어올린다는 계획이다.

현대차는 26일 서울 여의도 콘래드서울호텔에서 '2026 CEO 인베스터 데이'를 열고 이 같은 중장기 사업 전략과 재무 계획을 발표했다.

현대차는 현대차·제네시스 합산 글로벌 판매량을 올해 목표인 415만8000대에서 2030년 555만대로 확대한다는 기존 목표를 유지했다. 전동화차량(xEV) 판매 비중도 2030년 60%까지 높인다.

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이를 위해 2026~2030년 전 세계 시장에 완전·부분변경 및 파생모델을 포함해 100종 이상의 신차를 선보인다. 이 가운데 18종 이상은 기존에 진출하지 않았던 신규 차급에 투입한다.

글로벌 생산능력도 2030년까지 127만대 확대한다. 북미에서 50만대, 인도 32만대, 국내 20만대, 반조립(CKD) 생산 25만대를 각각 늘려 지역별 수요 변화에 대응한다.

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권역별로는 북미에서 2030년까지 하이브리드 신차 10종을 출시해 하이브리드 판매 비중을 50%까지 끌어올린다. 유럽에서는 전기차 판매량을 지난해 11만6000대에서 2030년 42만대로 확대하고, 인도에서는 SUV 판매 비중을 80%까지 높인다.

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제네시스도 전동화 라인업을 강화한다. 올해 하반기 GV80 하이브리드를 국내와 미국에서 판매하고 내년 초에는 1000㎞ 이상 주행이 가능한 EREV SUV를 출시한다. 제네시스는 신규 시장 진출을 확대해 2030년 전 세계 40여개국에서 연간 35만대를 판매한다는 목표다.

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미래차 분야에서는 소프트웨어중심자동차(SDV)와 자율주행 경쟁력 강화에 속도를 낸다. 2028년 첫 SDV 양산 모델에 레벨 2+ 자율주행 기술을 적용하고, 2029년부터는 5만장 이상의 그래픽처리장치(GPU)를 수용할 수 있는 100㎿급 새만금 AI 데이터센터를 가동할 계획이다.

배터리 기술 내재화도 추진한다. 현대차가 자체 개발한 고성능 배터리 셀은 기존 하이니켈 배터리보다 출력 성능을 2배 이상 높이고 충전 시간을 40% 단축했으며 내년 출시하는 EREV에 처음 적용된다.

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수익성 목표도 상향했다. 현대차는 2030년 연결 기준 영업이익률 목표를 기존 8~9%에서 9% 이상으로 높이고 매출원가율은 기존 계획보다 3%포인트 낮추기로 했다.

주주환원 정책으로는 총주주환원율 35% 이상과 최소배당금 1만원을 유지한다. 임직원 보상 목적 물량을 제외한 기존 보유 자사주도 전량 소각한다. 전일 종가 기준 약 8000억원 규모다.

호세 무뇨스 현대차 사장은 "현대차의 펀더멘털은 그 어느 때보다 튼튼하다"며 "더 많은 모델과 파워트레인 선택지를 제공하고 신규 차급과 시장에 공격적으로 진출하겠다"고 말했다.

문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com