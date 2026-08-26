GKL, 거제·통영 폭우 피해 복구 성금 기부

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그랜드코리아레저(GKL)가 경남 거제·통영 지역 집중호우 피해 복구를 위해 성금을 기부했다.

26일 GKL에 따르면 이날 사회적가치위원회를 열고 최근 집중호우로 피해를 입은 거제·통영 지역 주민 지원을 위한 성금 3000만원을 희망브리지 전국재해구호협회에 기탁하기로 의결했다. 성금은 피해 지역 주민을 위한 긴급구호 물품 지원과 주거 환경 복구 등에 사용될 예정이다.

GKL은 국내외 재난·재해 발생 시 피해 지역의 신속한 복구와 주민들의 일상 회복을 돕기 위한 사회공헌 활동을 지속해 왔따.

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지난 7월 베네수엘라에서 발생한 지진 피해 복구를 위해 대한적십자사에 성금 2000만원을 전달했고, 지난해에는 영남 지역 산불과 집중호우 피해 복구를 위해 GKL사회공헌재단과 함께 총 1억6000만원의 성금을 기탁한 바 있다. 윤두현 GKL 사장은 "갑작스러운 집중호우로 어려움을 겪고 계신 이웃들에게 깊은 위로의 말씀을 드린다"며 "하루빨리 피해 복구가 이뤄져 일상을 회복하시기를 기원한다"고 말했다.

김세형 기자 fax123@sportschosun.com