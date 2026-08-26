코레일관광개발, 9월 충청권 템플스테이 기차여행 선보여

공주 갑사

Advertisement

Advertisement

코레일관광개발이 9월 12일 가을을 맞아 충청권 템플스테이 기차여행을 선보인다.

26일 코레일관광개발에 따르면 9월 12일 진행되는 충청권 템플스테이 기차여행은 한국불교문화사업단과 함께 기획했다. 여행은 서울·영등포·수원·평택·천안 등 수도권 주요 역에서 출발해 충청권 사찰 3곳을 찾는 방식으로 진행된다. 템플스테이를 중심으로 지역의 자연과 역사, 미식 경험 등에 초점을 맞췄다.

영동 반야사 코스는 당일형 템플스테이와 함께 월류봉과 레인보우힐링센터를 둘러보는 일정으로 구성됐다. 점심 공양과 둘레길 포행(布行), 단주 만들기 등을 통해 산사의 분위기와 가을 자연을 즐길 수 있다. 공주 갑사 코스는 템플스테이와 웰니스 프로그램을 결합한 게 특징이다. 문화재 관람과 둘레길 포행, 한지 직사각과반 만들기에 이어 공주치유의 숲에서 밸런스 테라피와 아로마 테라피, 싱잉볼 명상 등을 체험한다.

Advertisement

공주 이제사

공주 이제사 코스는 산사 체험에 지역 역사·문화 관광을 더했다. 템플스테이를 체험한 뒤 무령왕릉과 공주 제일교회 등을 둘러보고 공주 한옥마을에서 족욕 등을 즐길 수 있도록 했다.

충청권 템플스테이 기차여행 상품 가격은 7만9000원부터 시작한다. 코스별 일정에 따라 왕복 열차비와 연계 차량비, 관광지 입장료, 체험비, 식사비, 기념품 등이 포함됐다.

Advertisement

이우현 코레일관광개발 대표이사 직무대행은 "철도와 특색 있는 지역자원을 연계한 다양한 여행상품으로 여행객에게 새로운 경험을 제공하고 지역 관광에도 활력을 더하겠다"고 말했다.

Advertisement

김세형 기자 fax123@sportschosun.com