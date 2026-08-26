"AI로 경기력 향상" SK텔레콤, 아시안게임 펜싱 국대 선수 전력 분석 지원

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SK텔레콤이 2026 아이치·나고야 아시안게임에 출전하는 후원 국가대표 선수들에게 자체 개발한 인공지능(AI) 전력 분석 시스템을 지원한다.

26일 SK텔레콤에 따르면 이날 충북 진천선수촌에서 'Team SKT' 출정식을 진행했따. 아시안게임을 앞두고 SK텔레콤이 출정식을 연 것은 2022년 항저우 아시안게임과 2024년 파리올림픽에 이어 세 번째다. 출정식에는 펜싱의 오상욱·도경동·송세라·전하영, 역도의 박혜정, 수영의 황선우, 육상의 나마디 조엘진, 스포츠클라이밍의 노현승이 참석했다.

SK텔레콤은 출정식에서 AI 기술을 활용한 훈련 지원 계획을 밝혔다. 우선 자체 개발한 펜싱 AI 전력분석 시스템 'SKT-FAN(Fencing AI Nexus)'을 대표팀 훈련에 도입한다. SKT-FAN은 AI 기반 컴퓨터 비전 기술을 활용해 경기 직후 득점과 실점 장면을 자동으로 추출하고, 상대 선수의 공격 패턴과 전술, 강점과 약점 등을 분석하는 시스템이다. 오완근 대한펜싱협회 사무처장은 "아시안게임을 앞두고 SKT가 개발한 AI 전력분석 시스템을 사용해본 선수단과 코칭스태프의 만족도가 높았다"며 "대회 준비 과정에서도 적극 활용해 좋은 성과로 이어지길 기대한다"고 말했다.

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SK텔레콤은 아시안게임을 앞둔 선수들의 컨디션 관리와 경기력 향상을 위한 현장 지원도 확대한다. SK텔레콤은 24년째 대한펜싱협회 회장사를 맡아온 경험을 바탕으로 의무 트레이너와 전력분석관을 추가 파견할 예정이다. 자체 제작 콘텐츠를 통해 선수들의 대회 준비 과정과 경기 모습도 알릴 예정이다.

권영상 SK텔레콤 Comm지원실장은 "AI 기술과 오랜 스포츠 후원 노하우에 국민들의 뜨거운 응원까지 더해 Team SKT 선수단에게 든든한 힘이 되길 바란다"며 "선수들의 도전이 좋은 결실로 이어져 국민에게 큰 감동을 선사하도록 물심양면 지원하겠다"고 말했다.

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김세형 기자 fax123@sportschosun.com