노래방 도우미들 도로에서 춤추고 공중제비, 왜 그랬나 봤더니…

사진출처=타이라스

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[스포츠조선 장종호 기자] 태국에서 노래방 여성 직원 5명이 도로 한복판에서 춤을 추고 공중제비를 도는 모습을 촬영해 SNS에 올렸다가 벌금을 물게 됐다.

타이라스 등 현지 매체들에 따르면 최근 태국 촌부리주 사타힙 지역의 한 도로에서 촬영된 한 영상이 틱톡을 통해 빠르게 확산됐다.

영상에는 여성들이 차량이 통행하는 도로 위에서 춤을 추거나 공중제비를 돌고 훌라후프를 하는 모습이 담겼다.

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해당 영상은 노래방을 운영하는 틱톡 이용자 계정에 게시됐으며, 업소가 일찍 영업을 마쳐 직원들이 자유롭게 시간을 보내며 즐겼다는 내용의 설명도 함께 올라왔다.

영상 공개 후 온라인에서는 다양한 반응이 쏟아졌다.

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일부 네티즌은 여성들의 행동을 재미있는 장면으로 받아들였지만, 현지 주민들을 중심으로 도로 위에서 이 같은 행동을 하는 것은 사고를 일으킬 수 있다는 우려와 비판이 이어졌다.

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결국 논란이 일면서 해당 계정과 게시물은 삭제됐지만 경찰은 영상에 등장한 여성 5명을 찾아내 조사를 벌였다.

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경찰에 출석한 여성들은 도로에 나간 이유가 단순히 영상을 촬영해 콘텐츠를 만들기 위해서였다고 진술했다.

이들은 촬영 당시가 늦은 시간이었고 도로를 지나는 차량도 많지 않아 문제가 되지 않을 것으로 생각했다고 해명했다.

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하지만 경찰은 교통을 방해한 혐의를 적용해 벌금 처분을 내렸다. 다만 구체적인 벌금 액수는 공개되지 않았다.

경찰은 시민들에게 교통법규를 준수하고 도로를 개인적인 활동이나 콘텐츠 제작을 위한 공간으로 사용하지 말 것을 당부했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com