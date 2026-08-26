"1초에 1000번 화면 갱신" LG전자, 차세대 게이밍 모니터 출시

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LG전자는 FHD(1920×1080) 해상도에서 1000Hz 초고주사율을 기본 지원하는 LG 울트라기어 게이밍 모니터 신제품(모델명 25G590B)을 출시한다고 26일 밝혔다. LG전자에 따르면 주사율은 1초에 화면이 갱신되는 횟수를 말한다. 1000Hz는 1초에 최대 1000장의 화면을 표시하는 것으로, 주사율이 높을수록 화면 전환이 부드럽다. 이런 특성상 주사율이 높을 수록 화면 전환이 빠른 1인칭 슈팅(FPS) 게임을 즐기는 유저의 몰입도를 높일 수 있다.

LG전자는 새롭게 출시되는 게이밍 모니터에 몰입도를 높이는 인공지능(AI) 기능도 적용했다. 'AI 맞춤 화질'은 화면 콘텐츠를 인식해 최적의 화질을 설정하고, 'AI 사운드'는 헤드폰 등을 사용할 때 발소리의 방향까지 입체적으로 전달한다.

신제품에는 넓은 시야각과 색 표현이 강점인 IPS(In-Plane Switching) 패널을 적용했으며, 화면의 잔상을 최소화해 빠르게 움직이는 물체를 더 선명하고 쉽게 추적할 수 있는 '모션 블러 리덕션 프로(MBR, Motion Blur Reduction Pro)' 기술도 더했다.

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이충환 LG전자 MS사업본부 디스플레이사업부장 부사장은 "신제품은 게이머들이 원하는 주사율과 화질이라는 핵심 요소를 모두 잡은 제품으로, 게이밍 디스플레이의 새로운 기준을 제시할 것"이라고 말했다.

김세형 기자 fax123@sportschosun.com