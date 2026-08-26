동행복권, ‘2026 APLA 서울복권총회’ 개최...아·태지역 복권산업 지속가능한 발전 방향 논의

제공=동행복권

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복권수탁사업자 동행복권은 오는 9월 1일부터 4일까지 서울 워커힐 호텔에서 '2026 APLA 서울복권총회'를 개최한다고 밝혔다.

아시아·태평양복권협회(APLA)와 동행복권이 공동 개최하는 이번 총회에는 아시아·태평양 지역 복권사업자를 비롯해 국내 사행산업 및 유관기관 관계자 등 약 200명이 참석할 예정으로 APLA 복권총회가 서울에서 열리는 것은 2015년 이후 11년 만이다.

APLA 복권총회는 아시아·태평양 지역 복권사업자들이 한자리에 모여 복권산업의 주요 현안과 글로벌 산업 동향을 공유하고, 지속가능한 발전 방향을 논의하는 국제 행사다.

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2015년 서울 개최 이후 뉴질랜드 오클랜드, 태국 방콕, 싱가포르 등 주요 도시를 거쳐 올해 다시 서울에서 개최된다.

이번 총회는 '지속가능한 게임과 혁신, 새로운 트렌드'를 주제로 진행된다.

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급변하는 복권산업 환경에 대응하기 위한 지속 가능한 운영 방안을 비롯해 블록체인 등 혁신 기술 활용, 책임도박 정책 및 실천 사례, 글로벌 복권시장 동향 등을 폭넓게 공유하고 논의할 예정이다.

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행사 첫날인 9월 1일에는 조용범 기획예산처 차관(복권위원회 위원장), 제이슨 델라모어 APLA 집행위원회 회장, 홍덕기 동행복권 대표이사 등이 참석하는 개회식이 진행될 예정이다.

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이어 2일부터 이틀간 APLA 회원사와 국내외 복권 및 유관기관 전문가들이 참여하는 학술행사가 진행된다.

복권산업의 혁신기술 도입, 책임도박 정책과 실천 사례, 글로벌 복권시장 동향 등을 주제로 다양한 발표와 토론이 이어질 예정이다.

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특히 국내 관계자들은 한국 복권산업의 현황과 발전 과정, 건전한 복권문화 조성을 위한 정책과 활동 등을 소개하며 한국의 복권산업 경험과 노하우를 해외 참가자들과 공유할 계획이다.

행사 기간에는 한국 복권산업의 발전 과정을 소개하는 전시 공간도 마련되어 클라우드 시스템, 복권 단말기 및 솔루션 등 국내 복권산업의 기술과 서비스를 소개하는 홍보부스가 운영된다.

동행복권은 복권 상품과 서비스뿐만 아니라 복권기금이 지원하는 다양한 공익사업과 건전한 복권 이용문화 확산을 위한 활동도 함께 소개해 해외 참가자들의 한국 복권산업에 대한 이해를 높일 계획이다.

이번 총회는 국제 학술행사를 넘어 한국의 전통과 현대적 감각을 결합한 'K-잔치'를 콘셉트로 한 문화행사로도 꾸며진다.

복권기금 꿈사다리 장학생 연주자의 가야금 공연을 비롯해 한국 전통의상 '갓'을 모티프로 한 발레 공연, K-POP 공연 등이 마련된다.

또한 창덕궁과 전통시장 투어 등 해외 참가자들이 한국의 전통과 문화를 직접 체험할 수 있는 프로그램도 운영된다.

동행복권 관계자는 "11년 만에 다시 서울에서 열리는 이번 APLA 복권총회는 한국 복권산업이 축적해 온 운영 경험과 혁신 사례를 세계와 공유하는 동시에 각국의 우수사례를 배우는 뜻깊은 자리"라며 "이번 총회를 계기로 글로벌 복권산업이 직면한 공통 과제에 대한 해법을 함께 모색하고, 건전하고 지속가능한 복권산업 발전을 위한 국가 간 교류와 협력을 확대해 나가겠다"고 말했다.