휴머노이드 로봇, 100ｍ 8.86초…우사인 볼트보다 0.72초 빨랐다

제2회 세계 휴머노이드 로봇 게임에서 100m를 달리고 있는 로봇들. AFP연합뉴스

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[스포츠조선 장종호 기자] 중국의 휴머노이드 로봇이 100ｍ 달리기에서 8초대 기록을 세우며 인간의 100ｍ 세계기록보다 빠른 기록을 작성했다. 글로벌타임스 등 외신들에 따르면 25일 중국 베이징에서 열린 제2회 세계 휴머노이드 로봇 게임에서 베이징 휴머노이드 로봇 혁신센터가 개발한 '톈궁 울트라(Tiangong Ultra)'가 100ｍ를 8.86초에 주파했다. 기존 로봇 최고기록인 9.39초를 사흘 만에 0.53초 단축한 것이다.

이번 기록은 단순히 로봇 경기의 기록을 넘어 인간의 기록과 비교해도 눈길을 끌었다. 자메이카의 육상 스타 우사인 볼트가 2009년 세운 남자 100ｍ 세계기록은 9.58초다. 기록상으로는 톈궁 울트라가 볼트보다 0.72초 빠른 셈이다.

다만 톈궁 울트라는 결승선을 통과한 직후 속도를 제대로 제어하지 못하고 앞에 설치된 충격 완화용 벽에 부딪힌 뒤 넘어졌다. 허리 부근에서는 불꽃까지 발생한 것으로 전해진다.

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이는 휴머노이드 로봇 기술이 빠른 속도로 발전하고 있지만, 고속 주행 이후 안정적으로 멈추고 자세를 회복하는 기술은 여전히 해결해야 할 과제라는 점도 보여줬다.

그럼에도 톈궁 울트라의 발전 속도는 가히 놀랍다. 지난해 열린 첫 대회에서 톈궁의 100ｍ 우승 기록은 21.50초였지만 올해는 8.86초까지 단축됐다. 단순 계산으로 1년 만에 기록이 12초 이상 빨라진 것이다.

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개발사 측은 올해 대회를 앞두고 로봇의 관절과 구동부를 개선하고 몸체를 가볍게 만드는 한편 고속 주행에 적합하도록 설계를 변경했다고 설명했다. 또한 주행 제어와 내비게이션 알고리즘도 개선해 기존의 트랙 선을 따라가는 방식에서 지도 기반 위치 파악 방식으로 발전시켰다고 밝혔다.

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한편 이번 대회는 중국이 휴머노이드 로봇 기술력을 과시하는 자리로 풀이된다.

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제2회 세계 휴머노이드 로봇 게임에는 16개국 666개 팀에서 2000대가 넘는 로봇이 참가했으며, 경기 종목은 달리기와 높이뛰기, 탁구, 축구, 격투, 춤 등 51개 종목으로 구성됐으며 전체 경기 수는 1300회를 넘는다.

특히 기존 스포츠 경기와 달리 실제 생활에서 활용될 가능성을 시험하는 종목도 마련됐다. 로봇들은 집안 일과 호텔 서비스, 산업 작업, 긴급 구조 등 현실적인 상황을 가정한 팀 경기에도 참여한다.

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장종호 기자 bellho@sportschosun.com