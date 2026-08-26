대한안면성형재건학회, 첫 코성형 증례교과서 발간…다양한 수술 경험과 노하우 담아

[스포츠조선 장종호 기자] 대한안면성형재건학회가 창립 이래 처음으로 코성형 증례교과서 'Innovations in Korean Rhinoplasty: A Comprehensive Case Study Collection'을 발간했다. 이번 증례교과서 발간은 학회장인 강동경희대학교병원 이비인후과 이건희 교수의 주도로 이뤄졌다. 국내 코성형 전문가들이 실제 임상에서 축적한 다양한 수술 경험과 노하우를 한데 담았다.

증례교과서는 △휜 코·매부리코·안장코 등 비변형을 다루는 1차 코성형 술기 △구축코 변형과 보형물 관련 합병증 등 고난도 재수술 증례 △까다로운 코끝 교정과 구순열 코변형·비수술적 치료 등 세부 임상 주제까지, 코성형의 전 영역을 폭넓게 다룬다. 실제 증례를 중심으로 수술 전 평가와 수술 계획, 술기 선택부터 수술 과정과 결과까지 단계적으로 제시하고, 일러스트와 수술 영상을 함께 구성해 이해도를 높였다. 코성형을 배우는 전공의와 전임의는 물론, 다양한 변형과 재수술을 다루는 전문의가 실제 임상에서 참고할 수 있는 자료로 활용될 것으로 기대된다.

대한안면성형재건학회 이건희 회장(강동경희대학교병원 이비인후과 교수)은 이번 증례교과서 발간을 이끌고, 5개 챕터의 저자로도 직접 참여했다. 코의 기능과 미용을 함께 고려하는 코성형 전문가로, 특히 콧속 공기 통로인 비밸브 관련 연구에서 다수의 논문을 발표해 왔다. 지난 4월에는 서울에서 열린 국제학술대회 PAAFPRS & KAFPRS 2026(범아시아안면성형재건학회·대한안면성형재건학회 공동학술대회)의 조직위원장을 맡는 등 국내외 학술 교류에도 힘쓰고 있다.

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이건희 교수는 "이번 증례교과서는 단순한 임상 기록을 넘어, 국내 코성형을 세계적 기준으로 이끌어 온 기술적 우수성을 보여주는 증거"라며 "국내외 코성형 의료진에게 실질적인 도움이 되는 임상 자료가 되길 바란다"고 전했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com

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