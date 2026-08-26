삼성전자, USB4 탑재 차세대 포터블 SSD 2종 공개

◇삼성전자 P9

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삼성전자가 차세대 USB4 인터페이스를 탑재한 포터블 SSD 신제품 2종을 앞세워 포터블 SSD 시장 공략에 나선다.

삼성전자는 26일(현지 시각) 독일 쾰른에서 열린 세계 최대 게임쇼 '게임스컴 2026'에서 포터블 SSD 신제품 P9과 P7을 공개했다고 밝혔다. 삼성전자에 따르면 P9은 전문 촬영 환경을 겨냥한 제품이다. USB4 인터페이스를 기반으로 최대 초당 4000MB의 연속 읽기 속도와 초당 3800MB의 연속 쓰기 속도를 지원한다. 기존 T시리즈(T9·T7)보다 읽기·쓰기 속도가 약 2배 빨라졌다. 12K 다이렉트 레코딩을 지원해 대용량 RAW 사진과 초고해상도 영상을 촬영하면서 데이터를 저장할 수 있다. P7은 업무와 게임, 콘텐츠 감상 등 일반 소비자의 다양한 사용 환경을 고려한 제품이다. 데스크톱과 노트북뿐 아니라 스마트폰, 게임 콘솔, 카메라 등 다양한 기기와 호환된다.

P9과 P7은 각각 1TB·2TB·4TB·8TB 용량으로 출시되며, 9월부터 국내를 포함해 전 세계에 순차 출시될 예정이다.

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권형석 삼성전자 메모리사업부 브랜드제품Biz팀 상무는 "AI 기반 콘텐츠 제작과 초고해상도 영상 등 대용량 데이터 활용이 일상이 되어 사용자들은 더욱 빠르고 안정적인 스토리지 경험을 기대하고 있다"며 "포터블 SSD P시리즈는 빠른 파일 저장과 백업을 지원해 전문가는 물론 다양한 일상 사용자들에게 최상의 작업 환경을 제공할 것"이라고 말했다.

김세형 기자 fax123@sportschosun.com