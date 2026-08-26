비행기 비상착륙하다 차량 4대 덮쳐…두 아이 엄마 사망

사진출처=CBC

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[스포츠조선 장종호 기자] 캐나다에서 엔진 이상으로 비상착륙을 시도하던 소형 여객기가 도로를 달리던 차량 4대를 잇달아 들이받아 여성 운전자 한 명이 숨지는 비극적인 사고가 발행했다.

CBC 등 현지 매체들에 따르면 지난 20일(현지시각) 오후 캐나다 브리티시컬럼비아주 프린스조지 공항으로 향하던 경비행기는 한쪽 엔진이 갑자기 멈췄다.

조종사는 공항까지 비행을 이어가기 어렵다고 판단, 도로에 비상착륙을 시도했다. 항공기는 도로에 내려앉은 뒤 여러 차로를 가로지르며 차량 4대를 들이받았다. 이 사고로 승용차를 운전하던 알렉스 가르노가 목숨을 잃었다. 다른 차량에 타고 있던 10명은 부상을 입고 치료를 받았다.

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또한 비행기에 탑승했던 조종사 2명과 승객 6명은 크게 다치지 않은 것으로 알려졌다.

경찰 조사 결과, 사망한 가르노는 남편과의 사이에서 두 자녀를 둔 것으로 확인됐다.

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또한 브리티시컬럼비아주 대표팀인 팀 BC에서 활약한 전직 배구선수로 전해졌다.

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그녀는 선수 생활을 마친 뒤에 여러 청소년 팀의 코치와 자원봉사자로 활동했고, 각종 리그와 대회에도 계속 참여해 왔다.

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한편 이번 사고 원인에 대한 조사는 현재 진행 중이다.

캐나다 교통안전위원회(TSB)는 사고 항공기를 확보하고 정확한 사고 경위를 조사하고 있다. 현재까지 확인된 예비 조사 결과는 항공기가 비행 중 한쪽 엔진의 동력을 잃은 뒤 비상착륙을 시도했다는 것이다.

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다만 비행기가 왜 엔진 동력을 잃었는지, 비상착륙 과정에서 정확히 어떤 일이 벌어졌는지는 아직 밝혀지지 않았다. 최종 조사 결과가 나오기까지는 수개월이 걸릴 가능성이 있는 것으로 전해진다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com