'프리즈 서울 2026' 헤드라인 파트너 신세계그룹, '신세계 라운지' 공개…'일상 속 문화공간' 철학 집약 공간 선보여

◇신세계 라운지 외관 렌더링 이미지. 사진제공=신세계그룹

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오는 9월 2~5일 서울 코엑스에서 열리는 아트페어 '프리즈 서울 2026(Frieze Seoul 2026)'에서 운영되는 헤드라인 파트너 신세계그룹의 '신세계 라운지'가 베일을 벗었다.

신세계그룹이 글로벌 아트페어의 한복판에 독자적인 라운지를 선보이는 배경에는 '고객이 머물고 싶은 일상 속 문화공간을 만든다'는 정용진 회장의 경영 철학이 자리잡고 있다.

단순 상품 판매를 넘어, 고객이 오프라인 공간에 머무는 '시간과 경험'을 점유하는 것을 리테일 공간 혁신의 핵심으로 삼아온 신세계그룹에 세계적인 아트페어인 프리즈 서울은 이 같은 철학을 구현하고 한 단계 더 확장할 수 있는 최적의 장소로 꼽힌다.

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우선 신세계 라운지에서는 프랑스 작가 폴 콕스의 작품 세계를 깊이 있게 소개하는 특별 전시 '일상의 무한함: 기념비적 일상(L'Immensite du Quotidien: The Monumental Everyday)'을 개최한다.

폴 콕스는 파리와 부르고뉴를 기반으로 활동하며, 주변 풍경에서 영감을 얻은 회화를 중심으로 발레·오페라 무대 및 의상 디자인, 연극 포스터 등 다양한 분야에서 활동해왔다. 이번 전시에서는 작가가 수년간 매일 저녁 이어온 명상을 불투명 수채물감으로 기록한 'Diary' 연작 336점을 한자리에 모아 세계 최초로 공개한다. 특히 신세계 라운지 외관에는 대표작 중 하나인 'Diary 16 05 26'가 대형 이미지로 구현돼 관람객을 맞이할 예정이다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com

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