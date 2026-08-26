아이 안고 거북이 등에 올라탄 여성…"발로 차기도 했다" 주장도

사진출처=더우인

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[스포츠조선 장종호 기자] 중국의 한 관광지에서 한 여성이 어린아이를 안은 채 살아 있는 거북이 등에 올라타는 모습이 영상으로 공개돼 공분을 사고 있다.

지무뉴스 등 중국 매체들에 따르면 지난 21일 광둥성 포산시 순더구에 있는 창루 관광휴양박람원에서 한 여성 관광객이 어린 여자아이를 품에 안은 채 거북이의 등 위에 올라타 있는 모습이 포착됐다. 여성은 거북이가 몸을 움직이자 그 위에 쪼그려 앉아 웃는 모습을 보였으며, 이후 주변에 있던 남자아이에게도 거북이 위로 올라오라고 손짓한 것으로 전해졌다.

영상 촬영자는 해당 가족이 거북이를 먼저 발로 걷어찬 뒤 등에 올라탔다고 주장했다. 또 현장에는 거북이에게 올라타거나 앉지 말라는 취지의 안내문이 있었지만 이를 무시하고 행동했다고 전했다.

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영상이 온라인에 퍼지면서 비판이 이어졌다. 네티즌들은 "어린 자녀와 함께 동물을 함부로 대하는 모습을 보인 것은 교육적으로도 부적절하다"고 비판했다. 또한 "부모의 행동을 그대로 본 아이들이 동물을 장난감처럼 여길 수 있다"는 우려도 나왔다.

논란이 커지자 관광지 측은 해당 거북이의 건강 상태를 확인하기 위해 수의사에게 검사를 의뢰했다.

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검사 결과 문제의 거북이는 현재 건강 상태가 양호한 것으로 확인됐다고 관광지 측은 밝혔다. 동시에 현장 관리 과정에서 문제가 있었는지도 조사하고 재발 방지를 위한 관리 강화에 나서겠다고 전했다.

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관광지 측은 거북이의 등껍질이 단순한 외부 보호막이 아니라 척추와 갈비뼈에 연결된 신체 일부라는 점도 강조했다. 등껍질에는 신경과 혈관이 분포해 있기 때문에 사람이 위에 올라가 체중을 가하면 껍질에 균열이 생기거나 척추가 손상될 수 있고, 심한 경우 내부 장기가 압박될 가능성도 있다고 설명했다.

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다만 관광지 측은 현재까지 영상 속 관광객들에게 별도의 법적 처벌이나 행정처분을 내렸는지에 대해서는 구체적으로 밝히지 않았다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com