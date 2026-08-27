'자연이 만든 가을 놀이터' 제18회 하이원 하늘숲길 트레킹 페스티벌 개최

◇스포츠조선은 ESG 선도기업 강원랜드와 함께 백두대간의 정기를 품은 태백산 자락 1200m 고지대의 숲길과 운탄고도의 아름다운 정경을 알리고자 2007년부터 '하이원 하늘숲길 트레킹 페스티벌'을 개최하고 있다. 올해 18회를 맞은 하이원 하늘숲길 트레킹 페스티벌은 그간 전국적으로 걷기 열풍을 확산시키는 등 이 분야 원조 격 행사로 자리매김했다. 정선=김경민 기자 kyungmin@sportschosun.com/ 2014.10.18.

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파란 하늘과 눈을 맞추고, 흰 구름과 오색 옷을 입은 단풍을 마주하고 있으니 신선이 부럽지 않다. 운탄고도를 끼고 있는 하늘숲길은 가을이면 대자연의 놀이터로 변한다. 신이 빚은 듯한 숲길이 많은 강원도 정선이 우리를 기다린다. 가을의 절정인 10월 9일 정선의 청정 숲길에서 국내 대표 트레킹 잔치가 열린다. 스포츠조선이 건강한 가족문화 제안을 위해 2007년부터 시작한 '하이원 하늘숲길 트레킹 페스티벌'이다. 하이원 하늘숲길 트레킹 페스티벌은 지역 관광 활성화와 전국민 건강을 위한 걷기 문화를 활성화했고, 가을을 제대로 즐길 수 있는 국내 대표 축제로 자리매김했다. 단풍을 즐기며 건강을 챙기고, 잊지 못할 추억까지 만들 수 있는 힐링 여행으로 안성맞춤이다. 유독 무더웠던 여름을 지나, 하늘과 맞닿은 곳에서 특별한 가을의 시간을 즐기고 싶다면 하이원 하늘숲길 트레킹 페스티벌은 최고의 선택지가 될 수 있다. 건강한 삶을 즐기기 위한 비일상이 일상으로 변하는 곳, 정선의 하이원 하늘숲길 트레일 페스티벌에서만 느끼는 색다른 경험이다.

◇올해 하이원 하늘숲길 트레킹 페스티벌에는 키즈런을 확대 적용했다. 10월 9일과 10월 10일 두차례에 걸처 원어민 영어강사가 함꼐 하는 형태로 진행된다.

일상이 된 트레킹·트레일러닝, 키즈런까지 저변 확대

건강 관리를 위한 트레킹이 일상화됐다. 최근엔 러닝, 트레일러닝을 즐기는 이들도 늘었다. 아이와 함께 트레킹, 러닝, 트레일러닝을 즐기는 이들도 증가세다. 건강을 챙기려는 욕구와 함께 다양한 이들과 땀을 흘리며 취미를 공유할 수 있기 때문이다. 트레킹과 러닝, 트레일러닝은 이제 단순한 스포츠 활동이 아닌 국민 취미 활동인 동시에 하나의 여가 콘텐츠로 자리매김했다.

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하이원 하늘숲길 트레킹 페스티벌의 장점은 편안함이다. 올해는 한글날 연휴의 첫날인 10월 9일 하이원 하늘숲길 트레킹 페스티벌이 진행되는 만큼 접근성을 높였다. 빡빡한 일정보다는 지정된 시간(오전 9시 30분~10시) 내 자유로운 출발을 비롯해 공식 행사 전 다양한 부대 이벤트 등도 선보인다. 예약부터 프로그램 참여까지 손쉽게 신청할 수 있고, 트레킹 도중 아름다운 한국의 단풍을 가깝게 느낄 수 있도록 안전도우미를 강화했다.

하늘과 맞닿은 정선의 지역적 특성상 하이원 하늘숲길은 닿는 곳 모두 그냥 지나칠 게 없다. 함께 걷는 길은 언제나 즐겁다. 가족과 친척, 연인, 모르는 사람이라도 좋다. 자연을 벗 삼아 풍류를 즐길 줄 아는 사람들이라면 모두 친구다.

◇18회 하이원 하늘숲길 트레킹 페스티벌은 모든 연령대가 함께 즐길 수 있는 코스를 중심으로, 하이원에서만 즐길 수 있는 다채로운 체험 콘텐츠를 통해 여행과 스포츠를 결합한 강원도 대표 문화 콘텐츠로 자리매김했다.

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스포츠조선은 ESG 선도기업 강원랜드와 함께 백두대간의 정기를 품은 태백산 자락 1200m 고지대의 숲길과 운탄고도의 아름다운 정경을 알리고자 2007년부터 '하이원 하늘숲길 트레킹 페스티벌'을 개최하고 있다. 그동안 가족과 직장 동료 중심에서 2030 MZ세대까지 참여할 수 있게 다양한 즐길거리와 볼거리를 제공하는 것에 초점을 맞췄다. 특히 모든 연령대가 걷고 즐길 수 있는 트레킹 코스를 만들고, 하이원에서만 즐길 수 있는 다채로운 체험 콘텐츠도 지속적으로 선보이고 있다.

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올해 하이원 하늘숲길 트레킹 페스티벌에는 키즈런을 확대 적용했다. 원어민 강사가 영어로 진행하는 키즈런은 페스티벌 당일(10월 9일)과 다음 날(10월 10일)에도 진행되며, 고관여 취미로서 러닝을 제대로 즐길 수 있도록 올바른 자세와 건강 관리 팁을 전달하는 형태로 운영된다. 놀이 형태의 활동으로 진행되며, 한국을 방문한 외국인 관광객 혹은 국내에 거주하는 외국인 가족이 즐길 수 있는 힐링 가을 콘텐츠로 손색이 없다.

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스포츠조선과 강원랜드는 하이원 하늘숲길 트레킹 페스티벌이 다양한 연령대의 참여를 유도하는 등 단순 트레킹 행사를 넘어 여행과 스포츠를 결합한 가을 대표 문화 콘텐츠로서 지역경제 활성화에도 기여할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

◇트레킹 코스에서 만나는 도롱이연못은 하늘숲길의 주요 명소다. 석탄을 캐던 갱도가 지반 침하로 주저앉으면서 만들어진 생태연못으로, 야생동물의 쉼터인 동시에 트레킹 도중 휴식을 취할 수 있는 곳이기도 하다.

하이원 하늘숲길 트레킹 페스티벌의 트레킹 코스는 난이도에 따라 '가족 코스'와 '하늘길 코스', '트레일런 코스'로 나눠 진행된다. 가족 코스는 초급자 맞춤형 7km 코스로 구성됐다. 어린이와 노약자를 고려해 출발 지점은 마운틴콘도에서 운탄고도 케이블카를 타고 마운틴 탑으로 오른 후 걷기가 시작된다. 짧지 않은 시간 동안 곤돌라에서 바라보는 정선의 가을은 한 폭의 예술작품이다. 마운틴 탑에 도착하면 본격적인 트레킹이 시작된다. 산죽길·도롱이연못·고원숲길(둘레길)을 걷다 보면 트레킹 코스 종점인 하이원 팰리스 호텔로 향한다.

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트레킹 코스에서 만나는 도롱이연못은 숨겨진 명소 중 하나다. 과거 석탄을 캐던 갱도가 지반 침하로 주저앉으면서 만들어진 생태연못으로, 그동안 야생동물의 쉼터인 동시에 계절마다 갖가지 야생화를 감상할 수 있다. 가족 코스는 비교적 편안한 난이도로 구성됐고, 완주까지는 2~3시간가량 소요된다. 트레킹을 마친 후 곤돌라를 이용해 마운틴 잔디광장으로 되돌아오는 것으로 트레킹이 마무리된다.

◇18회 하이원 하늘숲길 트레킹 페스티벌은 가족코스, 하늘길코스, 트레일러닝 코스로 운영된다.

여행+스포츠 결합, 가을 대표 문화 콘텐츠로 지역경제 이끌어

하늘길 코스는 중상급자를 위한 코스다. 9.7km가량으로 가족 코스보다 3km가량 길지만, 난이도가 비교적 쉽고 볼거리가 많아 전통 명품 코스로 불린다. 마운틴콘도 잔디광장·하늘숲길·화절령길·낙엽송길·처녀치마길을 거쳐 트레킹 코스 종점인 하이원 팰리스 호텔에 도착한 뒤 운탄고도 케이블카를 이용해 마운틴 잔디광장으로 복귀하는 형태로, 코스 완주까지 예상 소요 시간은 4시간 남짓이다.

트레일런 코스는 하늘길 코스의 구간을 활용한 10Km 구간으로, 마운틴콘도 체크인센터에서 7시30분 출발한다. 트레킹 참가자들과 동선이 겹치는 것을 최소화해 쾌적한 환경에서 트레일런을 즐길 수 있다.

마운틴콘도 앞 잔디광장을 출발해 만나게 되는 하늘숲길은 비교적 경사가 있다. 화절령길은 제법 가파르며 좁은 산길이다. 해발 1300m의 낙엽송 숲길(6.5km 지점)에 다다르면 잠시 휴식을 취해도 좋다. 고산지대에서 느낄 수 있는 특별한 숲길은 기존의 숲길과는 다른 매력을 뽐낸다. 이후 만나는 개활지는 탄을 캔 흔적을 통해 과거 운탄고도의 숨결을 느낄 수 있는 곳이다. 개활지 아래로는 곱게 물든 단풍 활엽수림이 펼쳐진다. 걷다 쉬기를 반복하다 보면 전망대(9.2km 지점)를 마주하게 된다. 날씨가 좋은 날은 영월 상동을 육안으로 볼 수 있다.

김세형 기자 fax123@sportschosun.com