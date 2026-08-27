포스코, 노사 갈등 고조 파업 가능성 '↑'… 58년 무분규 전통 깨지나

◇포스코와 포스코 노조는 지난 18일 중앙노동위원회에서 진행된 최종 조정회의에서 합의를 이끌어 내지 못했고, 중노위는 조정 중지결정을 내렸다. 중노위의 조정 중지 결정에 따라 포스코 노조는 합법적 쟁의권을 확보하게 됐다. 사진=연합뉴스

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포스코가 파업 위기를 맞았다. 포스코 노동조합과 올해 임금 및 단체협약(임단협) 교섭에서 합의점을 찾지 못했기 때문이다. 포스코 노조는 내달 부분파업을 예고한 상태다. 포스코가 노조와 임단협 교섭을 이어가기로 한 만큼 막판 타결 가능성은 남아 있다. 다만 노사 간 입장차를 좀처럼 좁히지 못하고 있어 부분파업 여부가 장인화 회장을 비롯한 주요 경영진의 노사 소통 역량을 가늠하는 시험대가 될 전망이다. 포스코는 포스코 노조와 지속적인 소통을 통해 합의점을 찾는 동시에 부분파업에 따른 산업계의 피해를 최소화하기 위한 비상 대응체계 마련에 나선다는 방침이다.

25일 포스코와 철강업계 등에 따르면 포스코 노조는 지난 21일 중앙노동위원회(중노위)와 고용노동부 포항·여수지청에 쟁의행위 신고서를 제출했다. 노사 간 임단협 교섭을 통해 만족할 만한 합의안을 도출하지 못했고, 지난 18일 중노위의 최종 조정회의에서도 입장차를 좁히지 못해 조정이 중지된 데 따른 조치다. 포스코 노조는 지난 7월 8일부터 9일까지 조합원을 대상으로 찬반 투표를 진행했고, 조합원 92.2%의 찬성으로 쟁의행위를 가결한 바 있다.

포스코 노조는 임단협 교섭에서 기본급 7.1% 인상을 비롯해 격려금 600%, 우리사주 50주 등을 조건으로 내세우고 있다. 반면 포스코는 올해 기본급 1.2% 인상과 목표 달성 격려금 200만원 등을 제시했다. 포스코는 포스코 노조의 요구를 수용할 수 없다는 입장이다. 노조의 요구를 원안대로 수용할 경우 최소 1조4000억 원 이상의 비용이 들어가는 만큼 올해 영업이익 전망 등에 비춰 부담이 될 수 있다는 이유에서다.

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포스코의 올해 상반기 별도 영업이익은 4900억원으로 전년 동기보다 43.3% 감소했다. 중국발 공급과잉과 내수 부진으로 철강 본업의 이익이 감소한 영향을 받았다. 포스코는 일단 교섭 과정에서 목표 달성 조건 없는 기본급 1.5% 인상·격려금 250만원·명절상여금 연 200만원 및 복지포인트 30만원 추가 지급·노사합동 태스크포스(TF)를 통한 직원 복지 인프라 개선 방안 등을 포함한 수정안을 제시했지만, 포스코 노조와 협상을 끌어내지는 못했다.

포스코는 1968년 이후 58년간 파업 없이 노사관계를 이어왔다. 포스코 노조가 예고한 대로 내달 부분파업이 이뤄지면 그동안 이어온 무분규 기록이 깨지게 된다. 철강은 산업의 쌀로 분류된다. 자동차, 건설, 조선을 비롯해 국내 주요 산업 전방위에 걸쳐 사용되기 때문이다. 포스코의 부분파업 여부에 업계의 관심이 모이는 이유다. 업계 일각에선 내달 부분파업 여부가 장인화 회장을 비롯한 포스코 주요 경영진의 노사 소통 역량을 가늠하는 시험대가 될 것이란 전망도 나온다. 포스코의 부분파업이 산업계 피해로 이어질 경우 노사 모두에게 부담이 될 수 있다는 배경에서다.

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포스코 노조는 중노위의 조정 중지에도 불구하고 교섭의 문을 열어 두고 단계적 쟁의에 나설 계획인 것으로 전해진다. 포스코도 포스코 노조와 물밑 교섭을 통해 부분파업을 막기 위한 방안 마련에 나설 방침이다. 막판 노사 협상 가능성이 완전히 사라진 건 아니란 얘기다. 다만 포스코 노조가 8월 31일 오전 세종시 고용노동부 청사 앞에서 포스코의 근로기준법 위반 실태를 고발하는 기자회견과 집회를 예고한 만큼 노사 간 물밑 협상이 수월하게 진행되지는 않을 가능성이 크다는 분석이 나온다.

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포스코 관계자는 "녹록지 않은 경영여건의 현실에 대해 노조를 비롯한 직원들과 지속적인 소통에 나설 계획"이라며 "쟁의행위가 발생하더라도 그로 인해 자동차·조선·건설·가전 등 국내외 주요 산업에 영향이 발생하지 않도록 비상 대응체계를 마련하는 등 최선을 다하겠다"고 말했다.

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김세형 기자 fax123@sportschosun.com