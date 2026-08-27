"폐경 빨리 올수록 뇌 노화 빨라져"…알츠하이머 진단 1.8년 짧아졌다

자료사진 출처=언스플래쉬

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 장종호 기자] 폐경 시기가 빠른 여성일수록 노년기에 알츠하이머병이 더 일찍 나타나고 뇌 노화도 빠르게 진행될 수 있다는 연구 결과가 나왔다.

특히 평균적인 폐경 연령보다 10년 이르게 폐경을 경험한 여성은 폐경이 10년 늦었던 여성에 비해 알츠하이머병 진단을 받지 않고 지내는 기간이 약 1.8년 짧은 것으로 분석됐다.

미국 캘리포니아대학교 샌프란시스코(UCSF) 연구진은 여성 2603명을 대상으로 폐경 연령과 인지기능 저하, 알츠하이머병 발병 및 뇌 구조 변화의 연관성을 장기간 추적한 연구 결과를 국제학술지 'JAMA Network Open'에 발표했다.

Advertisement

연구진은 자연적으로 폐경을 경험한 여성과 난소 제거 등으로 수술적 폐경을 경험한 여성을 구분해 분석했다.

그 결과 폐경 연령이 빠른 여성은 노년기에 인지기능이 더 낮았고 알츠하이머병 진단 시점도 빨랐다. 또한 뇌 위축과 백질 변화가 더 빠르게 진행되는 경향이 나타났다.

Advertisement

특히 폐경 연령이 10년 빨라질 때 알츠하이머병 발병 시점도 통계적으로 앞당겨지는 것으로 나타났다. 분석에 따르면 폐경이 평균보다 10년 이른 여성은 폐경이 10년 늦은 여성보다 알츠하이머병 진단을 받기 전까지의 기간이 약 1.8년 짧았다. 연구진은 폐경 연령이 10년 빨라질 때 알츠하이머병 발병 위험의 시점이 약 2% 빠르게 나타나는 것으로 추정했다.

Advertisement

뇌 MRI 분석에서는 이른 폐경과 백질 고강도 신호량의 증가 속도 사이에도 연관성이 확인됐다. 백질은 뇌세포 사이에서 신호를 전달하는 역할을 하며, 백질 손상은 인지기능 저하와 치매 과정에서 나타나는 주요 뇌 변화 가운데 하나다.

Advertisement

연구진은 폐경 연령이 빠를수록 특히 사건이나 경험을 기억하는 능력인 삽화기억의 저하 속도도 빨라지는 경향이 나타났다고 설명했다.

폐경 유형에 따라서도 차이가 있었다. 난소 제거 등으로 발생한 수술적 폐경은 알츠하이머병 발병과 기억력 저하 같은 인지기능 관련 지표와 더 강한 연관성을 보였다. 반면 자연 폐경이 빨랐던 여성에게서는 장기적인 뇌 구조 변화, 특히 백질 변화와의 연관성이 상대적으로 뚜렷하게 나타났다.

Advertisement

연구진은 여성호르몬인 에스트로겐의 감소가 이러한 현상에 영향을 미칠 가능성이 있다고 봤다.

에스트로겐은 폐경기에 접어들면서 크게 감소한다. 연구진은 이 호르몬이 뇌세포 사이의 신호 전달을 돕고 신경을 둘러싼 보호 구조를 유지하며 염증을 억제하는 데 관여하기 때문에, 폐경으로 인한 호르몬 변화가 장기적인 뇌 건강에 영향을 줄 가능성이 있다고 설명했다.

다만 이번 연구 결과만으로 이른 폐경이 알츠하이머병의 직접적인 원인이라고 단정할 수는 없다.

연구진 역시 폐경이 빨랐다는 이유만으로 여성이 반드시 알츠하이머병에 걸리는 것은 아니라고 강조했다.

연구진은 이번 결과가 폐경 시기를 단순히 여성의 생식 건강과 관련된 지표로만 볼 것이 아니라 장기적인 뇌 건강을 평가하는 하나의 단서로 활용할 가능성을 보여준다고 평가했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com