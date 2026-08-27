"태어난 지 며칠 만에…" 파키스탄 산부인과 화재로 신생아 14명 참변

파키스탄 병원 화재 현장 로이터연합뉴스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 장종호 기자] 파키스탄 수도 이슬라마바드의 한 국립병원 신생아실에서 불이 나 신생아 14명이 숨지는 참사가 발생했다.

CNN 등 외신들에 따르면 26일(현지시각) 오전 6시 50분쯤 이슬라마바드에 있는 파키스탄 의학연구원(PIMS) 병원 모자보건센터 3층 신생아실에서 화재가 발생했다.

당시 병동에는 신생아 15명이 있었던 것으로 알려졌으며, 이 가운데 단 1명만 구조됐다.

Advertisement

파키스탄 당국은 신생아 14명이 화재로 숨졌다고 공식 확인했다.

화재 원인은 아직 최종적으로 확인되지 않았다. 일부 구조당국 관계자와 현지 언론은 신생아실 내부 에어컨에서 폭발이 발생하면서 불이 시작됐다고 전했다.

Advertisement

반면 PIMS가 작성한 초기 보고서는 병동 내부에서 전기적 스파크가 발생한 뒤 불길이 급속히 번졌다고 설명했다. 특히 인큐베이터에 연결된 산소 공급 설비가 불길을 키웠으며, 연기가 산소 공급관을 통해 신생아들의 호흡기 계통으로 유입됐다는 내용도 담겼다.

Advertisement

현장에서는 구조 과정이 제대로 이뤄졌는지를 놓고 논란도 커지고 있다.

Advertisement

일부 유가족과 목격자들은 화재 당시 신생아실 문이 잠겨 있었고 병동에 의료진이 충분히 배치돼 있지 않았다고 주장했다. 일부는 병원 출입문과 비상구가 제대로 열리지 않아 구조가 지연됐다고 주장하기도 했다.

하지만 병원 측은 출입문 폐쇄와 관련한 주장을 부인하고 있다. 병원 측은 화재 직후 의료진과 보안요원들이 신생아들을 구조하기 위해 대응했으며, 인접 병실에 있던 신생아 4명과 산모 3명 등을 안전한 곳으로 이동시켰다고 설명했다.

Advertisement

사고 후 PIMS의 화재 안전시설과 응급 대응 체계를 둘러싼 문제도 도마에 올랐다.

현지 언론은 PIMS가 수도 이슬라마바드의 주요 국립병원 가운데 하나지만, 일부 시설의 노후화와 화재 대응 체계에 문제가 있었다는 지적이 나오고 있다고 전했다. 또한 현지 구조당국은 화재 예방과 인명 안전을 위한 시설이 충분하지 않았으며, 일부 비상구가 외부에서 닫혀 있거나 통행에 장애물이 있었다고 지적했다.

셰바즈 샤리프 파키스탄 총리는 이번 사고에 대해 깊은 슬픔을 표하고 즉각적인 조사를 지시했다. 또 책임이 확인될 경우 엄중한 조치를 취하겠다고 밝혔다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com