"설탕 대신 먹었는데…" 자일리톨 농도 높은 사람, 심혈관질환 위험 57%↑

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 무설탕 껌이나 민트, 일부 구강관리 제품 등에 널리 사용되는 감미료 자일리톨이 심혈관질환 위험과 연관이 있다는 새로운 연구 결과가 나왔다.

유럽심장학회(ESC)는 이달 말까지 독일 뮌헨에서 열리는 ESC Congress 2026에서 발표될 연구를 통해 혈중 자일리톨 농도가 높은 사람에서 주요 심혈관 사건 위험이 낮은 사람보다 높게 나타났다고 밝혔다. 연구진은 독일 샤리테 대학병원 등의 연구진으로, 마르코 비트코프스키 박사가 연구를 이끌었다.

연구진은 캐나다 장기노화연구(CLSA)와 유럽 암·영양 전향적 연구(EPIC-Norfolk) 등 두 개의 전향적 코호트에서 총 1만 7710명의 자료를 분석했다.

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주요 심혈관 사건은 심근경색, 뇌졸중 또는 사망을 포함하는 것으로 정의했다.

분석 결과 혈중 자일리톨 농도가 가장 높은 집단은 가장 낮은 집단에 비해 주요 심혈관 사건 위험이 높았다.

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CLSA 코호트에서 6년간 추적 관찰한 결과, 혈중 자일리톨 농도가 가장 높은 사람들의 주요 심혈관 사건 위험은 가장 낮은 사람들보다 57% 높았다. 연구진은 연령과 성별, 흡연 여부, 혈중 지질 수치, 당뇨병, 고혈압 등 주요 심혈관 위험 요인을 보정한 뒤에도 이 같은 연관성이 나타났다고 설명했다.

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30년 동안 추적한 EPIC-Norfolk 코호트에서도 혈중 자일리톨 농도가 가장 높은 집단의 주요 심혈관 사건 위험은 가장 낮은 집단보다 18% 높았다.

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두 연구 집단을 종합하면 혈중 자일리톨 농도가 높아질수록 심혈관 사건 발생률도 높아지는 이른바 용량-반응 관계가 관찰됐다는 것이 연구진의 설명이다.

자일리톨은 설탕과 비슷한 단맛을 내면서도 상대적으로 열량이 낮은 당알코올이다. 자연적으로 소량 존재하며 인체에서도 대사 과정에서 만들어진다.

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식품업계에서는 설탕을 대신하는 감미료로 사용하고 있으며 무설탕 껌과 사탕, 민트, 음료, 구강관리 제품 등에서도 흔히 찾아볼 수 있다. 특히 충치를 일으키는 세균의 성장을 억제하는 등 치아 건강에 도움이 되는 것으로 알려지면서 설탕을 줄이려는 소비자들에게 널리 사용돼 왔다. 하지만 자일리톨의 심혈관계에 대한 장기적인 영향은 그동안 충분히 연구되지 않았다.

연구팀의 마르코 비트코프스키 박사는 "인공 감미료는 설탕보다 건강하다고 생각하는 사람들이 소비하며, 규제 기관에서는 일반적으로 안전하다고 여긴다"고 지적했다. 이어 "일반 인구에서의 장기 연구 결과는 자일리톨의 심혈관 안전성에 대해 우리가 얼마나 부족한지를 강조하며, 특히 제품 내 자일리톨 함량이 계속 증가함에 따라 추가 연구가 필요함을 시사한다"고 덧붙였다.

ESC Congress 커뮤니케이션 위원회 위원인 댄 아타르 교수는 이번 결과에 대해 "인공 감미료는 현대 사회에서 널리 받아들여지고 있으며, 안전성 평가도 우수한 것으로 알려져 있지만 이번 관찰 연구에서는 자일리톨이 일반 인구의 심혈관 사건에 장기적으로 부정적인 영향을 미치는 것으로 나타났다. 모든 관찰 연구와 마찬가지로 인과관계를 추론하기는 어렵지만, 이 연구는 사회적으로 중요한 주제에 대한 추가 연구가 필수적임을 보여준다"고 강조했다.

다만 무설탕 껌이나 자일리톨이 들어간 식품을 한두 차례 먹었다고 해서 심근경색이나 뇌졸중 위험이 급격히 높아진다고 볼 수는 없다. 이번 연구가 실제 자일리톨 섭취량과 심혈관질환 발생 사이의 인과관계를 입증한 것이 아닌 만큼, 향후 임상시험 등을 통한 추가 검증이 필요하다는 지적도 있다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com