"고양이 발가락이 무려 29개"…기네스 세계기록 깼다

사진출처=뉴욕포스트

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[스포츠조선 장종호 기자] 미국에서 태어난 고양이 한 마리가 무려 29개의 발가락을 가진 것으로 확인되면서 기네스 세계기록의 새 주인공이 됐다.

뉴욕포스트 등 미국 매체들에 따르면 위스콘신주 카우카우나에서 사는 메인쿤 품종 고양이 '에레버스 애너멀리(Erebus Anomaly)'는 총 29개의 발가락을 갖고 태어났다.

일반적인 고양이는 앞발에 각각 5개, 뒷발에 각각 4개씩 모두 18개의 발가락을 갖고 있다.

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기네스 세계기록은 에레버스가 '가장 많은 발가락을 가진 고양이' 부문에서 29개로 공식 기록을 세웠다고 밝혔다. 종전 기록은 2002년 캐나다의 고양이 제이크가 세운 28개였으며, 올해 3월에는 미국 미시간주의 고양이 토비가 이 기록과 타이를 기록한 것으로 알려졌다.

에레버스의 주인은 켄드라 반덴블루머와 헌터 네트로, 두 사람은 에레버스가 태어나자마자 남다른 발을 보고 기록 도전 가능성을 직감했다고 현지 방송에 밝혔다.

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에레버스의 많은 발가락은 '다지증(polydactyly)'이라는 유전적 특성 때문이다. 다지증은 정상보다 많은 손가락이나 발가락이 생기는 선천적인 특징으로, 특히 메인쿤 품종에서 비교적 흔하게 나타나는 것으로 알려져 있다.

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에레버스는 발가락 가족력이 있었다고 주인들은 전했다. 주인은 에레버스의 아버지 역시 태어날 때 네 발 모두에 6개의 발가락을 가지고 있었다고 주장했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com