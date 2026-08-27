BMW, 금융 혜택부터 사후관리까지…고객 서비스 강화

◇BMW 코리아는 8월 5시리즈 등 주요 모델 구매 고객을 대상으로 금융 프로모션을 운영하고 있다. 사진제공=BMW코리아

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BMW 코리아가 5시리즈와 7시리즈 등 주요 모델에 금융 혜택을 제공하고 서비스·충전 인프라를 확대하며 국내 프리미엄 수입차 시장 공략을 강화하고 있다.

BMW 코리아에 따르면 BMW 스마트리스로 7시리즈를 구매하는 고객에게는 조건에 따라 처음 8개월간 월 100만원씩 총 800만원 상당의 리스료를 지원한다. 법인 판매지원금 대상 고객이 운용리스 또는 렌트 프로그램을 이용하면 최대 200만원을 추가로 지원받을 수 있다.

5시리즈는 520i 기준 BMW 스마트리스 이용 시 10개월간 월 50만원씩 총 500만원 상당의 리스료를 지원한다. 법인 판매지원금 대상 고객에게는 최대 150만원의 추가 혜택이 제공된다.

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◇BMW 코리아는 BMW 스마트리스 이용 고객에게 520i 기준 10개월간 총 500만원 상당의 리스료 지원 혜택을 제공한다. 사진제공=BMW코리아

◇BMW 코리아는 7시리즈 구매 고객을 대상으로 금융 혜택과 전용 멤버십 'BMW 엑설런스 클럽' 등을 운영하고 있다. 사진제공=BMW코리아

이달 BMW 차량을 구매하는 고객에게는 라이프스타일 플랫폼 'BMW 밴티지'에서 사용할 수 있는 BMW 코인을 모델에 따라 최대 25만 코인 제공한다. 기존 BMW 고객이 신차를 재구매하면 최대 1.5%, 보유 차량을 반납하고 신차를 구매하면 최대 3%에 해당하는 금액을 조건에 따라 추가 지원한다.

구매 이후 고객을 위한 프로그램도 운영한다. 7시리즈 등 럭셔리 클래스 고객을 대상으로 'BMW 엑설런스 클럽'을 운영하며 에어포트 서비스와 제주 지역 렌터카, BMW 레이디스 챔피언십 관련 프로그램 등을 제공한다. 오는 9월 30일까지 7시리즈 구매 고객 중 추첨을 통해 4명에게는 'BMW 레이디스 챔피언십 2026' 프로암 라운드 참가 기회도 제공한다.

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서비스 인프라 투자도 이어가고 있다. BMW 코리아는 국내 수입차 브랜드 중 가장 많은 82개 서비스센터를 운영하고 있으며 전국에 전기차 충전기 3155기를 구축했다. 올해 안에 충전 인프라를 총 4000기까지 확대할 계획이다.

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◇BMW 코리아는 전국에 총 3155기의 전기차 충전기를 구축했으며 올해 안에 4000기까지 확대할 계획이다. 사진제공=BMW코리아

◇BMW 서비스센터에서 테크니션이 차량을 점검하고 있다. BMW 코리아는 국내 수입차 브랜드 중 가장 많은 82개 서비스센터를 운영하고 있다. 사진제공=BMW코리아

BMW 코리아는 올해 1~7월 국내에서 총 4만5683대를 판매해 프리미엄 수입차 시장 판매 1위를 기록했다. 5시리즈는 1만6018대, 7시리즈를 포함한 프리미엄 대형차 부문에서는 총 6565대가 판매됐다.

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BMW 코리아는 금융 프로그램과 구매 이후 고객 서비스, 정비·충전 인프라 확대 등을 통해 국내 프리미엄 수입차 시장에서 경쟁력을 이어간다는 계획이다.

문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com