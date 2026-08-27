코레일, 고속철 통합 앞두고 KTX 안전·서비스 강화

한국철도공사(코레일)가 오는 9월 1일 고속철도 통합을 앞두고 KTX 차량 정비와 고객 서비스 강화에 나선다.
27일 코레일에 따르면 고속철도 통합에 따른 운행 확대에 대비해 정비인력을 교육하고 주요 거점에 차량 보수품을 미리 배치하고, KTX-1 화장실 828곳도 전면 개선한다. 두 대의 열차를 연결해 운행하는 중련 운행 확대에 대비해 수서역에 배치된 정비인력 58명을 대상으로 중련 연결과 차량 응급조치 교육을 추가로 실시해 정비역량을 강화한다. 철도차량 보수품 494종을 서울역과 수서역, 차량정비단 등 주요 거점에 분산 배치해 차량 고장 등 이례사항 발생 시 대응할 수 있도록 할 계획이다.
코레일은 쾌적하고 편안하게 열차 이용을 위해 지난 6월부터 KTX-1 46개 편성의 화장실 828개소의 개선을 진행하고 있다. 조명도 LED로 교체해 밝고 쾌적한 환경을 조성하는 등 내년 6월까지 완료할 계획이다.
차재환 코레일 차량본부장은 "고속철도 통합 이후 국민이 안심하고 열차를 이용할 수 있도록 차량 정비와 이례사항 대응 역량을 높이고 고객이 체감하는 서비스 품질도 세심하게 관리하겠다"고 말했다.
김세형 기자 fax123@sportschosun.com