코레일, 고속철 통합 앞두고 KTX 안전·서비스 강화

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한국철도공사(코레일)가 오는 9월 1일 고속철도 통합을 앞두고 KTX 차량 정비와 고객 서비스 강화에 나선다.

27일 코레일에 따르면 고속철도 통합에 따른 운행 확대에 대비해 정비인력을 교육하고 주요 거점에 차량 보수품을 미리 배치하고, KTX-1 화장실 828곳도 전면 개선한다. 두 대의 열차를 연결해 운행하는 중련 운행 확대에 대비해 수서역에 배치된 정비인력 58명을 대상으로 중련 연결과 차량 응급조치 교육을 추가로 실시해 정비역량을 강화한다. 철도차량 보수품 494종을 서울역과 수서역, 차량정비단 등 주요 거점에 분산 배치해 차량 고장 등 이례사항 발생 시 대응할 수 있도록 할 계획이다.

코레일은 쾌적하고 편안하게 열차 이용을 위해 지난 6월부터 KTX-1 46개 편성의 화장실 828개소의 개선을 진행하고 있다. 조명도 LED로 교체해 밝고 쾌적한 환경을 조성하는 등 내년 6월까지 완료할 계획이다.

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차재환 코레일 차량본부장은 "고속철도 통합 이후 국민이 안심하고 열차를 이용할 수 있도록 차량 정비와 이례사항 대응 역량을 높이고 고객이 체감하는 서비스 품질도 세심하게 관리하겠다"고 말했다.

김세형 기자 fax123@sportschosun.com