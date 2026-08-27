"30년 비행 후 유방암"…법원, 전 항공기 승무원 '직업병' 인정

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 약 30년간 항공기 객실 승무원으로 일한 여성이 유방암을 앓은 것과 관련해 법원이 사실상 '직업병'으로 판단했다.

라 데페슈 등 현지 매체들에 따르면 프랑스 남서부 바욘 법원은 최근 에어프랑스에서 약 30년간 근무한 전직 객실 승무원 A(59)의 유방암을 업무상 요인이 영향을 미쳤다고 인정했다.

A는 1989년부터 2019년까지 에어프랑스에서 객실 승무원으로 근무했으며 이후 장거리 노선의 선임 승무원으로도 일했다. 재직 기간 동안 총 비행시간은 1만 2600시간을 넘었고, 이 가운데 야간 비행만 6500시간 이상에 달했다.

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그녀는 자신의 유방암 발병에 장기간의 야간 근무와 항공기 운항 중 노출된 전리방사선(우주방사선), 그리고 기내 간접흡연 등이 영향을 미쳤다고 주장했다. 과거에는 항공기 내부에서 흡연이 허용됐던 기간이 있었다. 에어프랑스 역시 2000년까지 기내 흡연이 허용됐던 것으로 알려졌다. 이에 따라 A는 승무원으로 일하는 동안 상당 기간 승객들의 담배 연기에 노출됐다고 주장했다.

법원은 이러한 근무환경과 유방암 발병 사이의 연관성을 인정했다. 법원은 유전적 요인이나 생활습관 등 다른 원인이 암 발병을 설명할 만한 요인으로 확인되지 않았다는 점도 판단에 고려한 것으로 전해졌다.

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A는 앞서 직업병 인정 절차를 밟았지만 두 차례 지역 위원회에서 업무와 암 발병 사이의 연관성이 충분히 입증되지 않았다는 판단을 받은 것으로 알려졌다. 이후 약 2년 6개월에 걸쳐 법적 절차를 진행한 끝에 법원의 인정을 받아냈다.

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현재 유방암은 프랑스의 공식적인 직업병 목록에 포함돼 있지 않다. 따라서 업무와 질병 사이의 인과관계를 개별적으로 입증해야 하는 만큼 이번 판결은 더욱 주목받고 있다.

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A측 변호사는 이번 판결이 다른 항공 승무원들이 비슷한 문제를 제기할 수 있는 계기가 될 수 있다고 보고 있다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com