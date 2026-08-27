경륜·경정, 서울올림픽 38주년 기념 대상경주 잇따라 개최

광명스피돔에서 열리는 경륜 경주(사진 위)와 미사경정장에서 열리는 경정 경주. 사진제공=국민체육진흥공단

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서울올림픽기념국민체육진흥공단(이사장 하형주) 경륜경정총괄본부가 서울올림픽 38주년 기념 대상경주를 비롯한 9월 경주 일정을 발표했다.

경정은 오는 9월 16일과 17일 이틀간 미사경정장에서 '서울올림픽 38주년 기념 대상경정'을 개최한다. 올 시즌 좋은 활약을 펼친 선수들이 출전해 우승 경쟁을 벌일 예정이다.

경륜은 9월 18일부터 20일까지 사흘간 광명스피돔에서 '서울올림픽 38주년 기념 대상경륜'을 개최한다. 정상급 선수들이 출전하며 마지막 날인 20일 결승 경주가 열린다.

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대상경주 이후 추석 연휴에는 경륜과 경정의 운영 일정이 달라진다. 경정은 9월 23일과 24일 정상적으로 경주를 운영하는 반면 경륜은 25일부터 27일까지 휴장한다.

경륜경정총괄본부 관계자는 "9월에는 서울올림픽 38주년 기념 대상경정과 대상경륜이 연이어 개최돼 팬들에게 수준 높은 경주를 선보일 예정"이라며 "추석 연휴 첫날인 24일에도 경정은 정상 운영하는 만큼 경주 관람을 계획하고 있다면 일정을 미리 확인해 주시길 바란다"고 말했다.

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문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com