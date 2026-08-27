김포·수성 양강 흔든다…박진영·배수철·최종근 '약진'

광명스피돔에서 특선급 선수들이 경주를 펼치고 있다. 사진제공=국민체육진흥공단

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현재 경륜 특선급은 수성팀과 김포팀이 양강 구도를 형성하고 동서울, 세종팀이 뒤를 쫓고 있다. 두꺼운 선수층을 갖춘 주류팀들이 연대와 조직력을 앞세워 특선급을 주도하고 있지만, 수적 열세에도 강자들을 제압하며 존재감을 키우는 선수들이 있다. 창원 상남팀 박진영(24기, S1), 전주팀 배수철(26기, S3), 미원팀 최종근(20기, S1)이 대표적이다.

창원 상남팀 박진영은 임채빈(25기, SS, 수성), 정종진(20기, SS, 김포) 등 최강자급에는 미치지 못하지만 주류팀 강자들과 비교해도 손색없는 활약을 이어가고 있다. 특히 매 회차 금요일 열리는 예선전에서 강한 면모를 보이고 있다. 지난 6월 왕중왕전에서는 인기 순위 4위로 출전해 공태민(24기, SS, 김포)에 이어 2착, 준결승에서는 인기 순위 5위로 임채빈에 이어 다시 2착을 기록하며 결승에 진출했다.

강자들을 상대로도 경쟁력을 보였다. 올해 1월 배수철의 선행을 활용해 공태민을 꺾은 데 이어 김옥철(27기, S1, 수성)을 제압했다. 3월 김태범(25기, S1, 서울 개인), 5월 정하늘(21기, S1, 동서울), 6월 황승호(19기, S1, 서울 개인)를 차례로 꺾으며 이변을 만들어냈다.

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전주팀 배수철은 올해 특선급에서 두드러진 상승세를 보이고 있다. 지난해 하반기 우수급으로 강급되며 특선급에서는 약하다는 평가를 받았지만 올해는 달라진 모습을 보이고 있다.

박진영(24기, S1, 창원상남) 사진제공=국민체육진흥공단

배수철(26기, S3, 전주) 사진제공=국민체육진흥공단

시즌 초반부터 적극적인 선행 전략으로 존재감을 키웠다. 2월에는 조주현(23기, S1, 세종)의 선공을 젖히기로 넘어서며 1위를 차지했고, 4월 25일에는 당시 인기 순위 1위였던 인치환(17기, S2, 김포)을 제압했다. 다음 날에도 연속 우승을 거뒀다. 최근에는 선행에만 의존하지 않고 상황에 따라 다양한 전법을 구사하고 있다.

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미원팀 최종근도 꾸준한 활약을 이어가고 있다. 강점은 기회를 포착하는 능력이다. 지난 1일 팀 동료 유다훈(25기, S3)의 선행을 추주하면서 인기 순위 1·2위 김태범과 엄정일(19기, S2, 김포)의 반격을 막아내고 우승했다.

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7일에는 30기 수석 윤명호(30기, S2, 진주)의 선행을 활용해 수성팀 슈퍼 특선 류재열(19기, SS, 수성)을 2착으로 밀어내는 이변을 연출했다.

최종근(20기, S1, 미원) 사진제공=국민체육진흥공단

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예상지 경륜박사 박진수 팀장은 "박진영, 배수철, 최종근은 수적 불리함 속에서도 우승을 만들어내는 요주의 선수들"이라며 "수도권에서는 왕중왕전 결승에서 임채빈을 4착으로 밀어내고 준우승한 이재림(25기, S1, 신사), 단순한 경주 운영에서 탈피한 정재완(18기, S1, 서울 한남)도 주류팀 강자들에게 부담스러운 존재"라고 평가했다.

특선급은 여전히 김포와 수성 등 주류팀의 조직력이 강한 무대다. 하지만 개인 기량과 과감한 승부로 틈을 파고드는 선수들의 활약이 이어지면서 남은 시즌 특선급 판도에도 변수가 될 전망이다.

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문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com