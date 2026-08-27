[경마] 한국마사회, 경주마 골절 위험요인 규명…국제학술지 게재

말을 씻기고 있다. 말 사진 공모전 수상작. 사진제공=한국마사회

국제 수의학 학술지 게재. 사진제공=한국마사회

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한국마사회(회장 우희종) 장수목장 소속 최윤기 수의사가 제1저자로 참여한 경주마 근위 종자골 골절 위험요인 연구가 미국수의사회(AVMA)가 발행하는 국제 수의학 학술지에 게재됐다.

이번 연구는 국내 경마환경을 기반으로 경주마 근위 종자골 골절의 위험요인을 규명하고 부상 예방을 위한 과학적 근거를 마련하기 위해 진행됐다.

최 수의사와 영국 브리스톨대학교 Tim Parkin 교수는 2020~2025년 국내 경주마 데이터를 분석해 활동 유형과 훈련 이력 등 총 7개의 위험요인을 확인했다.

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특히 훈련 이력 등 관리 가능한 위험요인을 규명해 향후 경주마 부상 예방 정책에 활용할 수 있는 근거를 마련했다. 국가마다 경마 시행 규정과 주로 환경, 훈련 방식 등이 다른 가운데 국내 데이터를 토대로 한국 경마환경에 맞는 부상 예방 연구 기반을 마련했다는 데 의미가 있다.

최 수의사는 앞서 천지굴건 질환과 상완골 완전골절 위험요인에 관한 연구도 국제학술지에 발표했다. 한국마사회는 앞으로 국제 공동연구를 이어가며 경주마 부상 예방과 안전·복지 향상을 위한 연구를 강화할 계획이다.

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최 수의사는 "이번 연구가 경주마 부상 예방과 안전·복지 향상을 위한 실질적인 기반으로 활용되길 기대한다"며 "앞으로도 경주마 건강과 안전을 위한 연구를 지속하고 예방 중심의 정책을 강화해 나가겠다"고 말했다.

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문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com