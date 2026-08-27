[경마] 부상 딛고 북미 무대로…이현종 기수, 캐나다서 29전 3승

캐나다에서 활동중인 이현종 기수. 사진제공=한국마사회

캐나다에서 활동중인 이현종 기수. 사진제공=한국마사회

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한국마사회(회장 우희종) 렛츠런파크 부산경남에서 활약했던 이현종 기수가 캐나다 우드바인(Woodbine) 경마장을 중심으로 현지 경주에 꾸준히 출전하며 북미 무대에서 도전을 이어가고 있다.

캐나다는 세계경마 분류체계상 최고 등급인 'Part I' 국가다. 특히 우드바인 경마장은 북미를 대표하는 경마장 가운데 하나로 다양한 국적의 경주마와 기수들이 경쟁하는 무대다.

이 기수는 지난 5월 캐나다로 출국해 7월부터 본격적인 경주 출전에 나섰다. 현재 캐나다 시즌 누적 성적은 29전 3승, 2착 5회, 3착 3회다.

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도전 과정이 순탄했던 것만은 아니다. 지난 5월 조교 도중 부상을 입어 약 6주간 공백을 가졌지만 복귀 후 빠르게 실전 감각을 되찾았다. 국내와 다른 경주 운영 방식과 경쟁 환경 속에서 현지 관계자들과 호흡을 맞추며 출전 경험을 쌓고 있다.

한국 경마 콘텐츠가 전 세계 29개국으로 수출되는 등 해외 접점이 넓어지는 가운데 현지 무대에서 직접 경쟁하는 한국 기수들의 행보에도 관심이 모인다.

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이 기수는 "새로운 환경에서 배우는 점이 많고, 매 경주를 치를 때마다 한 단계씩 성장하고 있다고 느낀다"며 "앞으로도 한국 기수로서 좋은 모습을 보여드릴 수 있도록 꾸준히 도전하겠다"고 말했다.

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문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com