[경마] 83개국서 1116편 몰렸다…한국마사회 AI 영상 공모전

렛츠런파크 서울 출발대를 박차고 나서는 경주마들. 사진제공=한국마사회

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한국마사회(회장 우희종)가 개최한 '2026 한국마사회 AI 영상 공모전'에 전 세계 83개국에서 총 1116편의 작품이 접수됐다.

지난 6월 15일부터 8월 15일까지 진행된 이번 공모전은 생성형 AI를 활용해 '과거·현재·미래를 잇는 말(馬) 이야기'를 영상으로 표현하는 방식으로 진행됐다. 국적과 연령, 성별에 관계없이 다양한 창작자들이 참여했다.

최종 수상작은 총 3단계 심사를 거쳐 결정된다. 1차 예선 심사에 이어 2차 심사는 부산국제영화제 아시아콘텐츠&필름마켓(ACFM) 김영덕 위원장이 맡는다. 3차 심사에는 영화 '안시성'의 김광식 감독, '1승'의 신연식 감독, 송경원 '씨네21' 편집장이 참여해 최종 수상작을 선정한다.

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2차 심사를 통과한 본선 진출작은 AI 전문가 멘토링을 중심으로 한 인큐베이팅 과정을 거친다. 김영덕 위원장의 코멘트와 함께 연출과 서사 구조, AI 활용 방식 등에 대한 피드백을 받아 작품의 완성도를 높이는 방식이다.

한국마사회는 인큐베이팅을 거친 작품을 국내외 영화제와 콘텐츠 마켓으로 연결해 창작자들의 후속 작업과 활동도 지원할 계획이다.

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최종 수상작에는 대상 500만원을 포함해 총 1400만원 규모의 상금이 수여된다. 수상작은 오는 10월 렛츠런파크 서울에서 열릴 예정인 '동물영화축제'에서 관객에게 공개된다. 시상식과 상영 프로그램 등 세부 일정은 추후 안내할 예정이다.

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문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com