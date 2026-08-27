[경마] 말 발굽 다듬고 편자 만든다…한국마사회 '장제캠프' 참가자 모집

교육생이 장제 실습을 하고 있다. 사진제공=한국마사회

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한국마사회(회장 우희종)가 말의 발굽을 다듬고 편자를 제작·부착하는 장제사의 업무를 직접 체험할 수 있는 '장제캠프' 참가자를 모집한다.

이번 장제캠프는 장제 직업에 대한 이해를 높이고 말산업 분야의 진로 탐색 기회를 제공하기 위해 마련됐다. 한국마사회는 국내 유일의 장제 전문인력 양성기관으로 관련 교육 인프라와 전문성을 활용해 장제 전문인력 저변을 확대한다는 계획이다.

교육은 장제 분야를 처음 접하는 참가자도 직무 전반을 이해할 수 있도록 이론과 실습을 연계해 진행한다. 장제학과 말 관련 법규 등 기초 이론교육을 비롯해 실제 장제 과정과 편자 제작을 경험하는 실습교육, 동물병원 현장 방문 등으로 구성됐다.

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만 17세 이상 대한민국 국민이면 누구나 신청할 수 있다. 모집 기간은 오는 30일부터 9월 9일 오전 10시까지이며 참가 신청은 말산업정보포털 호스피아에서 받는다.

교육비는 전액 무료이며 강의와 실습에 필요한 교보재도 제공한다. 안전한 실습을 위해 안전화와 보안경 등 개인 보호구를 지참해야 하며 개인 상해보험에도 가입해야 한다.

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한국마사회 관계자는 "장제는 말의 건강과 복지는 물론 안정적인 말산업 운영을 뒷받침하는 전문 분야인 만큼 우수한 인력을 지속적으로 발굴하고 육성하는 것이 중요하다"며 "이번 장제캠프가 국민에게 다소 생소한 장제 직업을 가까이에서 경험하고 새로운 진로 가능성을 발견하는 계기가 되길 기대한다"고 말했다.

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문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com