[경마] '디펜딩 챔피언' 다시 서울로…코리아컵 한·일·홍 맞대결

홍콩 셀프임프루브먼트(Self Improvement). 사진제공=한국마사회

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오는 9월 6일 렛츠런파크 서울에서 열리는 '2026 코리아컵·코리아스프린트'를 앞두고 일본과 홍콩의 해외 출전마들이 속속 한국에 도착해 본격적인 경주 준비에 들어갔다.

올해 국내 최초로 국제 G2로 승격된 코리아컵(1800m)의 중심에는 일본의 '딕테이언(Diktaean)'이 있다. 지난해 코리아컵 정상에 오른 데 이어 일본 도쿄다이쇼텐(G1)까지 제패한 디펜딩 챔피언이다. 함께 출전하는 '선데이펀데이(Sunday Funday)'는 올해 마치스테이크스(G3·1800m)와 머큐리컵(2000m)을 잇달아 제패한 강력한 도전자다.

이들을 비롯해 '아메리칸스테이지(American Stage)', '드래건웰즈(Dragon Welds)' 등 일본 경주마 4두는 26일 저녁 인천국제공항을 통해 입국했다.

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홍콩 경주마들은 하루 앞선 25일 한국에 도착했다. 지난해 코리아스프린트 우승마 '셀프임프루브먼트(Self Improvement)'를 비롯해 '뷰티웨이브즈(Beauty Waves)', '고저스윈(Gorgeous Win)' 등 3두다. 이들은 검역 절차를 마치고 렛츠런파크 서울에서 휴식을 취한 뒤 새벽 조교에 돌입했다. 셀프임프루브먼트는 올해 코리아스프린트 2연패에 도전한다.

일본 딕테이언(Diktaean). 사진제공=한국마사회

홍콩뷰티웨이브즈(BEAUTY WAVES) 사진제공=한국마사회

당초 홍콩에서는 '로맨틱토르(Romantic Thor)'도 코리아컵에 출전할 예정이어서 관심을 모았다. 로맨틱토르는 세계적인 경주마 '로맨틱워리어(Romantic Warrior)'의 마주 피터 라우가 공동 소유하고 같은 대니 셤 조교사가 관리하는 경주마다.

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로맨틱토르는 지난 5월 퀸마더 메모리얼컵(G3·2400m)을 우승했으며 같은 달 챔피언스&채터컵(G1)에서는 로맨틱워리어와 맞붙기도 했다. 하지만 한국행을 위해 공항으로 이동한 뒤 탑승을 앞두고 불안정한 모습을 보이면서 출전이 최종 취소됐다.

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해외 강호들에 맞설 국내 경주마들의 도전도 관심을 모은다. 코리아스프린트에는 올해 부산일보배(G3)와 SBS스포츠스프린트(G3)를 연이어 제패한 '빈체로카발로'를 비롯해 '본다이아', '문학보이' 등이 출전 등록을 마쳤다.

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코리아컵에는 지난해 그랑프리(G1)에 이어 올해 헤럴드경제배(G3)와 부산광역시장배(G2)까지 연이어 제패한 '클린원' 등이 출전 등록을 마쳤다.

지난해 코리아컵과 코리아스프린트 챔피언이 나란히 타이틀 방어에 나서는 가운데 국내마들이 안방에서 일본·홍콩 강호들의 독주를 막아낼 수 있을지가 올해 대회의 주요 관전 포인트가 될 전망이다.

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한국마사회 관계자는 "지난해 챔피언들의 타이틀 방어와 새로운 강호들의 도전이 맞물리며 올해 국제경주의 경쟁도 한층 치열해질 전망"이라며 "각국 경주마들의 서로 다른 전력과 개성을 비교하며 관전하면 국제경주의 묘미를 더욱 생생하게 느낄 수 있을 것"이라고 말했다.

문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com