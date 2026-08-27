[경마] 8개국 61두 몰렸다…첫 코리아컵 준비하던 2016년 여름

2016년 9월 11일 제1회 코리아컵 예시장. 사진제공=한국마사회

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오는 9월 6일 한국마사회(회장 우희종)가 렛츠런파크 서울에서 2026 코리아컵·코리아스프린트를 개최한다. 올해로 창설 10주년이다. 첫 대회를 앞둔 2016년 8월 렛츠런파크 서울은 한국 이름을 내건 첫 국제경주 준비로 분주했다.

그해 7월 국제경마연맹(IFHA) 산하 국제경주분류위원회(IRPAC)는 한국을 'PART Ⅲ'에서 'PART Ⅱ' 경마시행국으로 승격했다. 2004년 PART Ⅲ로 분류된 지 12년 만이었다. 같은 달 약 6억원을 투입한 국제경마방송센터가 문을 열었고, 주로 안쪽에서는 초대형 전광판 '비전127' 설치가 진행됐다.

한국에서는 앞서 한일 교류경주와 아시아챌린지컵 등이 열렸지만 코리아컵은 달랐다. 친선이나 초청을 넘어 한국의 이름을 내걸고 세계 각국의 경주마를 불러들이는 국제경주였다.

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8개국 61두, 첫 코리아컵에 도전장

제1회 코리아컵은 2016년 9월 11일 열렸다. 1200m 코리아스프린트와 1800m 코리아컵의 상금은 각각 7억원과 10억원, 총 17억원으로 당시 한국경마 역사상 최고액이었다.

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대회를 앞두고 8개국에서 총 61두가 출전을 신청했다. 두바이 왕족과 일본 노던팜·샤다이팜 등 유명 마주의 소유마도 포함됐다.

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마사회는 8월 11일 선정위원회를 열어 해외 출전마 16두를 확정했다. 국제레이팅 115의 홍콩 '건핏', 110의 일본 '크리솔라이트' 등이 이름을 올렸다. 국내에서는 2015년 연도대표마 '트리플나인'과 통합 3관마 '파워블레이드' 등이 코리아컵에, '감동의바다'와 '최강실러' 등이 코리아스프린트 출전을 준비했다.

(앞)기존 스크린과 (뒤)비전 127_기존 스크린 철거 전 테스트. 사진제공=한국마사회

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검역부터 127m 전광판까지…첫 국제대회 준비

해외 경주마를 불러들이기 위해서는 검역이라는 문턱도 넘어야 했다. 방역 기준이 국가마다 다른 만큼 국가 간 검역 협정이 필요했고, 이후에도 사전 검사와 격리, 항공 수송, 입국 후 계류와 마방 배정 등의 절차를 거쳐야 했다.

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유럽과 중동에서 오는 경주마는 긴 비행 후 시차와 낯선 기후, 주로에 적응할 시간도 필요했다. 마사회는 대회 날짜에서 거꾸로 계산해 경주마별 입국 일정을 조율했다. 국내에서 참고할 전례가 없었던 만큼 이 과정에서 마련한 검역과 입국 절차는 이후 코리아컵 운영의 기본 틀이 됐다.

시설 준비도 이어졌다. 첫 코리아컵을 앞두고 가로 127.2m, 세로 13.6m 규모의 초대형 전광판 '비전127'이 설치됐다. 당시 세계 경마장 가운데 가장 긴 수준으로, 두바이 메이단 경마장의 110m 스크린보다 약 17m 길었다. 비전127은 코리아컵 하루 전인 9월 10일 공개됐다.

2016년 8월 14일 제주의날 기념경주. 제주마가 과천 주로를 달리고 있다. 사진제공=한국마사회

62년 만에 서울 달린 제주마

국제대회 준비가 한창이던 8월 14일에는 제주마가 62년 만에 서울 주로를 달렸다. '제주의 날'을 맞아 열린 '도르라 도르라 제주 몽생이 돌음박질'은 한국전쟁 이후 뚝섬에서 조랑말로 경마를 시행했던 역사를 되살리기 위해 마련됐다. 제주마가 서울 주로에 선 것은 1954년 이후 처음이었다.

제주마 12두가 나선 400m 원정 경주와 더러브렛·한라마·제주마가 함께 출전하는 마종별 경주가 열렸다. 마종별 평균 속도 차이를 고려해 출발 거리를 달리했으며 제주마 '봉성명가'(암·5세)가 우승했다.

그로부터 10년이 지난 2026년 코리아컵은 국내 최초로 국제 G2(IG2) 등급에 올랐다. 2016년 여름 첫 대회를 위해 마련했던 검역과 시설, 운영 체계가 한국경마의 국제화 기반으로 이어진 셈이다.

문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com