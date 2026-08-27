자영업자 창업 증가세…"외식업 비중 ↑, 조리 단순화+대중성 등 따저야"

최근 창업에 나서는 자영업자 수가 증가하고 있는 것으로 나타났다. 국가데이터처에 따르면 고용원이 있는 자영업자는 올해 1월 146만6000명에서 7월 149만9000명으로 3만3000명 늘었다. 고용원이 없는 자영업자는 408만명에서 430만8000명으로 22만8000명 증가했다. 전체 자영업자는 무급가족 종사자를 제외하고 1월 554만6000명에서 7월 580만7000명으로 26만1000명 증가했다. 지난해 7월(565만7000명)과 비교해도 15만명이나 많아졌다.

일반적으로 자영업중 비장이 높은 분야는 외싯업종이다. 진입 장벽이 낮고, 다양한 프랜차이즈 브랜드의 등장에 따른 운영 효율성 등이 경쟁력이 되고 있기 때문이다. 다만 고물가와 소비 위축으로 골목상권 체감경기가 위축되고 있는 만큼 청업 전 아이템 선택에 있어 진중한 접근이 필요하다. 외식 프랜차이즈 관계자는 "외식 창업의 경우 뜨는 메뉴에 주목하기 보다 3~5년 뒤에도 유효한가, 조리 공정은 충분히 단순화되어 있는가, 물류와 원재료 공급 체계는 안정적인가, 브랜드 확장 전략이 수익성 중심인가 등을 살펴봐야 한다"고 전했다.

담가화로구이는 현재 가맹점 모집을 한시적으로 중단하고 가맹점 QSC 강화 관리와 매출 향상에 집중하고 있다. 가맹본부의 이익보다 가맹점 관리에 집중하기 위한 취지라는 게 담가호하겠다는 취지라는 게 담가화로구이 관계자의 설명이다. 담가화로구이는 가맹점 위생관리 강화를 위해 가맹점 식품안심업소 인증도 본사 주체로 진행하고 있으며, 현재 76개 매장이 인증을 완료했다

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망향비빔국수는 비빔국수라는 대중성에 야채수의 특별한 경쟁력을 바탕으로 안정적 물류 서비스를 갖추고 있다. 가맹사업 확대에 따라 블루밀이라는 기업 브랜드 개발과 망향식품공장을 운영, 가맹점의 조리 공정 단순화와 함께 물류를 안정적으로 공급하는 등 매장 운영 편의성을 높였다.

죽이야기는 솥을 활용한 조리 시스템을 통해 매장에서 일정한 품질의 메뉴를 제공할 수 있도록 운영중이다. 표준화된 조리 방식과 반복적인 조리 과정을 효율화해 매장 운영 부담을 줄였다. 1차 공정을 본사에서 수행한 후 가맹점에 공급하는 시스템이 기반이다.

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윤인철 광주대학교 창업학과 교수는 "안정성을 더해 흔들리지 않는 시스템이 있는지도 살펴봐야 한다"라며 "메뉴의 독창성도 중요하지만 오랜 기간 안정적 지원을 유지할 수 있는 것은 시스템으로 안성된다"고 말했다.

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김세형 기자 fax123@sportschosun.com