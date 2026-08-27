CJ제일제당, 협력사 중대재해 인증 지원…안전관리 '상생' 강화

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CJ제일제당이 협력사의 중대재해 예방을 위한 안전관리 체계 구축을 지원하고 나섰다. 자사 사업장에 대한 안전관리를 넘어 협력사까지 안전경영 범위를 넓혀 공급망 전반의 안전 수준을 높이겠다는 취지다.

27일 CJ제일제당에 따르면 진천공장 협력사가 회사의 지원을 받아 '중대재해처벌법 준수 인증'(SCC)을 획득했다. SCC는 법무법인 대륙아주가 기업의 중대재해 대응 역량과 안전보건관리체계 등을 종합적으로 평가해 부여하는 인증이다. CJ제일제당은 이번 인증을 위해 협력사의 안전보건관리체계 구축과 전문기관 진단에 필요한 컨설팅 비용을 전액 부담했다. 협력사의 법적 의무 이행 지원을 넘어 작업 현장에서 안전보건관리체계가 제대로 작동하는지를 점검하고 개선하기 위해 진행됐다는 게 CJ제일제당의 설명이다.

CJ제일제당은 협력사의 안전관리를 공급망의 지속가능성을 좌우하는 요소로 보고 지원 대상을 확대할 계획이다. 이번 인증 과정에서 발굴한 우수 사례와 안전관리 노하우를 다른 협력사와 공유하고, 향후 인증 지원 프로그램도 다른 협력사로 순차 확대한다는 방침이다.

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CJ제일제당 관계자는 "협력사 근로자의 안전보건 확보는 기업의 사회적 책임을 넘어 지속가능한 경영을 위한 필수 요소"라며 "협력사 전반의 안전보건 역량을 지속적으로 높여 모든 종사자가 안심하고 일할 수 있는 상생형 안전문화 생태계를 만들어 나가겠다"고 말했다.

김세형 기자 fax123@sportschosun.com