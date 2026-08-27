KT, 테크소스 글로벌 서밋 2026 참가…협력 중소벤처 해외 시장 진출 지원도

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KT가 8월 28일까지 태국 방콕 '퀸 시리킷 국립 컨벤션 센터'에서 진행되는 '테크소스 글로벌 서밋 2026'에 참가했다고 27일 밝혔다.

KT에 따르면 테크소스 글로벌 서밋 동남아시아를 대표하는 기술 컨퍼런스로, 올해는 지난 26일 개막했다. KT는 협력 중소벤처 12개사와 함께 했다. 마르시스(IPTV 셋톱박스 기술), 더핑크퐁컴퍼니(영화·애니메이션 콘텐츠), 모꼬지(3D 애니메이션), 비프로컴퍼니(축구 비디오 분석), 다임테크놀로지(피지컬 AI 자율제조 솔루션), 올거나이즈코리아(LLM 솔루션), 딥핑소스(AI 기반 공간 운영 최적화), 엑스엘에이트에이아이(AI 자동 통번역), 트래쉬버스터즈(다회용기 대여·세척), 피치에이아이(광고 미디어 성과 측정), 페보(보이스 AX 솔루션), 그레이랩(AI 보안 에이전트) 등이다.

KT는 협력 중소벤처가 동남아 시장에서 실질적인 성과로 이어질 수 있게 지원한다. 현지 전시기업 300여 개사를 사전에 검토하고 협력사와 협업 가능성이 높은 기업을 중심으로 맞춤형 '밋업'을 주선하고, 컨설팅 등을 제공한다. 현지 글로벌 투자자(VC)를 초청해 참가 기업과의 1대1 상담회도 마련, 글로벌 투자 유치와 동남아 시장 진출을 지원할 계획이다.

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KT의 이번 협력 중소 벤처 지원은 'BLOOM, Together(함께 피워가는 우리의 시작)'를 슬로건으로 추진하는 협력사 동반성장 프로그램 일환으로 추진됐다. KT는 중소벤처를 포함한 협력사의 경쟁력 강화와 지속 성장을 위해 다양한 프로그램을 운영하고 있다.

권혜진 KT SCM실장(전무)은 "협력 중소벤처가 동남아 시장에서 새로운 사업 기회를 발굴하고 글로벌 경쟁력을 높일 수 있도록 전시 참가와 IR 피칭을 지원하고 있다"며 "유망 중소벤처 기업의 해외 시장 진출과 성장을 적극 지원해 지속 가능한 상생성장 생태계를 만들어 가겠다"고 말했다.

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김세형 기자 fax123@sportschosun.com