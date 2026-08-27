GKL, 찾아가는 노무상담 '노·리·터' 운영

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그랜드코리아레저(GKL)가 찾아가는 노무상담 노·리·터(노사 상담은 우리에게 터놓으세요)를 운영했다고 27일 밝혔다.

GKL에 따르면 노·리·터는 감정노동에 지친 직원들을 위한 현장 방문형 상담 프로그램으로 구성됐다. 지난 24일 본사를 시작으로 강남코엑스점, 서울드래곤시티점을 거쳐 부산 롯데점에서 운영을 종료한다. 노·리·터는 3교대 근무 특성에 맞춰 오전 11시부터 자정까지 진행된다. 윤두현 GKL 사장은 "감정노동과 교대근무에 지친 우리 GKL 가족들이 노리터를 통해 잠시나마 커피를 즐기며 마음의 여유를 갖고, 고충을 상담하며 스트레스를 해소하기를 바란다"고 말했다.

GKL은 고객 대면 영업이 많은 직원의 업무 특성을 고려, 2013년부터 삶의 질 향상을 위한 힐링교육을 시행하는 등 임직원을 대상으로 다양한 프로그램을 운영하고 있다. 2014년부터는 전문상담기관을 통해 직원들의 심리 상담과 코칭을 해주는 EAP(employee assistance program)프로그램, 2025년부터는 고객 응대 과정에서 발생하는 감정노동으로부터 직원의 정신적, 신체적 건강을 체계적으로 보호하기 위해 퍼펙트캐어(감정노동자보호) 매뉴얼을 제정해 운영 중이다.

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김세형 기자 fax123@sportschosun.com