"폐가전서 희토류 회수" LG전자, 재활용 기술 개발

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LG전자가 폐가전에서 희토류를 회수해 다시 활용하는 자원순환 기술을 개발했다. 전기차와 산업용 모터, 가전 등에 쓰이는 희토류를 폐제품에서 확보해 핵심광물 공급망 안정화에 나선다는 취지다.

LG전자는 27일 경기 용인시 수도권자원순환센터에서 기후에너지환경부, E-순환거버넌스와 '폐가전 냉매압축기 폐영구자석 회수 시범사업' 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

이번 사업은 폐가전에서 컴프레서(냉매압축기)를 분리한 뒤 내부에 들어 있는 희토류 영구자석을 회수하는 것이다. 그동안 컴프레서 속 영구자석은 강한 자력 때문에 분리가 어려워 구리 등 일부 금속만 회수하고 대부분 고철로 재활용했다.

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LG전자는 자기장을 이용해 영구자석의 강한 자력을 없애는 탈자 기술을 개발했다. 기존에는 고열을 가해 자석의 자력을 없앴지만, 자기장을 활용하면 열 변형을 줄이고 자석의 물성을 유지할 수 있다는 게 회사 측 설명이다. 에너지 사용량을 줄이는 동시에 회수한 자석의 재활용 가치도 높일 수 있다.

폐컴프레서의 크기와 형태를 인식하고 영구자석의 위치를 찾아내는 과정에는 비전 인공지능(AI) 기술을 적용했다. AI 기반 이미지 분석으로 분리 대상인 영구자석의 위치를 정밀하게 파악해 회수 공정의 효율을 높인다.

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LG전자는 이번 시범사업을 통해 연간 폐가전 약 4만대에서 약 1.6t의 희토류 영구자석을 회수한다는 목표다. 회수한 영구자석은 향후 새로운 자석 생산에 활용할 수 있도록 원료화 기술 개발 등에 사용할 계획이다.

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양희구 LG전자 생산기술원 생산혁신센터장은 "사용이 끝난 제품에서 핵심 소재를 회수하고 다시 활용하는 순환경제 실현에 기여하고, 미래 핵심광물의 안정적인 순환 이용 기반 구축에도 앞장서겠다"고 말했다.

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김세형 기자 fax123@sportschosun.com