BTS 뷔 '파워'…하이트진로 글로벌 캠페인 '마이 페이버릿 진로' 두 달 만에 5억뷰 돌파

◇진로(JINRO) 글로벌 캠페인 마이 패이보릿 진로(My Favorite JINRO) 미국 뉴욕 타임스퀘어 옥외광고 이미지. 사진제공=하이트진로

◇진로(JINRO) 글로벌 캠페인 마이 패이보릿 진로(My Favorite JINRO) 중국 상하이 바이위란 광장 옥외광고 이미지. 사진제공=하이트진로

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지난 7월 공개된 BTS 뷔와 함께하는 진로(JINRO)의 첫 글로벌 캠페인 '마이 페이버릿 진로(My Favorite JINRO)' 관련 하이트진로 글로벌 SNS 전체 채널 콘텐츠 조회수가 5억뷰를 넘어섰다.

하이트진로는 소주 브랜드 진로(JINRO)의 경쟁력을 더욱 강화하고, 세계 각국 소비자들에게 보다 친숙하게 다가가기 위한 '진로의 대중화' 전략의 일환으로 지난달 뷔를 글로벌 앰배서더로 발탁한 바 있다.

하이트진로에 따르면, 메인 광고 영상은 3억뷰 이상의 조회수를 기록했으며, 글로벌 SNS 전체 채널의 캠페인 관련 콘텐츠 누적 참여수(좋아요ㆍ댓글ㆍ공유 등)는 약 1000만 건에 달했다. 캠페인 티저 영상 공개 전과 비교해 글로벌 SNS 전체 채널의 팔로워 수도 약 20만 명 증가했다.

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공식 콘텐츠 외에도 글로벌 앰배서더 뷔 관련 커뮤니티와 SNS를 중심으로 캠페인에 대한 자발적인 콘텐츠 확산도 나타났다. 지난 7월 3일 캠페인 티저 포스터 공개 직후 일본 야후 재팬 트렌드 탭 실시간 검색어 1위를 기록했으며, 글로벌 SNS 계정과 미디어 채널에서는 진로(JINRO) 앰배서더 발탁을 축하하는 다양한 2차 콘텐츠가 잇따라 생성되고 있다.

또한 커뮤니티와 SNS를 통한 캠페인 인증 사례도 세계 곳곳에서 이어지고 있다. 현지인들이 캠페인 옥외광고를 직접 촬영해 커뮤니티와 SNS에 공유하는 한편, 진로(JINRO) 제품 구매를 인증하는 콘텐츠도 잇따르고 있다.

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하이트진로 해외사업본부 황정호 전무는 "글로벌 앰배서더 뷔와 함께한 첫 글로벌 캠페인을 통해 진로(JINRO)에 대한 글로벌 소비자들의 관심과 접점을 확대할 수 있었다"며 "앞으로도 다양한 마케팅 활동을 통해 진로(JINRO)만의 브랜드 가치를 전달하고 글로벌 소비자들과의 소통을 강화하며, '진로의 대중화'를 지속적으로 확대해 나가겠다"고 밝혔다.

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김소형 기자 compact@sportschosun.com