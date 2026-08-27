"인도네시아 곳곳 여행하세요" 가루다항공, 국내선 무료 혜택

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가루다인도네시아항공이 한국발 국제선 이용객을 대상으로 인도네시아 국내선을 무료로 이용할 수 있는 프로모션을 진행한다. 자카르타와 발리 등 주요 도시뿐 아니라 인도네시아 내 다양한 지역으로 여행 수요를 확대한다는 취지다.

27일 가루다인도네시아항공에 따르면 인도네시아 국내선 무료 프로모션은 'DiscoverMoreIndonesia' 캠페인 일환으로 진행된다. 대상은 인천 출·도착 국제선 왕복 항공권을 구매하면서 인도네시아 국내선 구간을 포함한 승객이다. 가루다인도네시아항공 공식 홈페이지와 모바일 앱, 여행사를 통해 항공권을 구매하면 혜택을 받을 수 있으며, 2026년 11월 30일까지 운항하는 항공편을 대상으로 진행된다. 국내선 무료 프로모션을 이용하면 국제선과 연결되는 인도네시아 국내선 구간을 추가 비용 없이 이용할 수 있다. 자카르타를 비롯해 수라바야, 족자카르타, 롬복 등 인도네시아 주요 도시를 한 번의 여행에서 둘러볼 수 있는게 가능하다.

가루다인도네시아항공은 현재 인천-자카르타 노선을 매일 운항하고 있다. 인천에서 오전 10시35분 출발해 자카르타에 오후 3시40분 도착하는 일정이다.

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가루다인도네시아항공 관계자는 "국내선 무료 프로모션을 통해 자카르타와 발리 등 기존에 많이 알려진 도시를 넘어 인도네시아의 다양한 여행지를 부담 없이 경험할 수 있을 것"이라며 "국제선과 국내선 연결편을 활용해 더 많은 지역을 탐험하고 풍성한 여행을 즐기길 바란다"고 말했다.

김세형 기자 fax123@sportschosun.com