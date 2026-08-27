15년간 물처럼 콜라 마신 30대 여성…"치아 빠지고 60대 외모"

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 무려 15년 동안 콜라 등 당분이 많은 음료를 물처럼 마신 30대 중국인 여성이 치아가 빠지고 당뇨병과 만성 변비, 조기 노화 증상까지 나타났다는 사례가 공개돼 경각심을 불러일으키고 있다.

대만 TVBS와 중국 현지 언론에 따르면 중국 허난성에 거주하는 35세 여성 A는 약 15년 동안 물 대신 콜라 등 당분이 함유된 음료를 즐겨 마셨으며, 하루 최대 4~5병을 마시는 생활을 이어왔다.

병원을 찾았을 당시 여성은 치아가 여러 개 빠진 상태였으며 제2형 당뇨병과 당뇨 합병증을 앓고 있었다. 또한 오랜 기간 심한 변비에 시달렸고 얼굴에는 심한 노화가 진행됐다. 의료진은 "외모가 60대처럼 보일 정도"라고 설명했다.

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의료진은 장기간 과도한 당분 섭취가 대사 기능과 구강 건강에 심각한 영향을 미친 것으로 판단했다.

그러면서 "당분이 들어 있는 음료는 물을 대신할 수 없다"며 "평소 수분은 생수를 비롯한 물로 보충하는 것이 가장 바람직하다"고 당부했다.

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실제로 미국 질병통제예방센터(CDC)는 당분이 첨가된 음료를 자주 마실 경우 체중 증가와 비만은 물론 제2형 당뇨병, 심혈관질환, 지방간, 충치 등의 위험이 높아질 수 있다고 경고하고 있다.

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세계보건기구(WHO) 역시 성인과 어린이 모두 하루 유리당(첨가당) 섭취량을 하루 총열량의 10% 미만으로 제한하고, 가능하면 5% 이하로 줄일 것을 권고하고 있다.

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당분이 많은 음료가 암 발생 위험과도 관련이 있다는 연구 결과도 있다.

2021년 국제 소화기학 분야 권위지 '거트(Gut)'에 발표된 연구에서는 여성 약 9만 5000명을 장기간 추적한 결과 하루 두 잔 이상 당분이 첨가된 음료를 마시는 사람은 1주일에 한 잔 미만 마시는 사람보다 조기 대장암 발생 위험이 2.2배 높은 것으로 나타났다.

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전문가들은 당분이 많은 음료를 장기간 과다 섭취하면 혈당 조절 기능이 떨어지고 비만과 인슐린 저항성이 심해질 수 있다며, 갈증 해소를 위해서는 탄산음료나 가당 음료보다 물을 충분히 마시는 습관을 들이는 것이 건강을 지키는 가장 기본적인 방법이라고 조언했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com